Токаев направил поздравительную телеграмму королю и принцу Саудовской Аравии

Глава государства направил поздравительную телеграмму по случаю национального праздника Королевства Саудовская Аравия, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Касым-Жомарт Токаев поздравил Хранителя двух святынь – короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, а также народ страны с Национальным днем.

Как отметил президент в своей телеграмме, Саудовская Аравия – это государство, опирающееся на прочный политический фундамент и добившееся значительных успехов в укреплении экономики. Он также подчеркнул, что страна является одним из надежных и важных партнеров Казахстана в регионе Ближнего Востока.

Глава государства выразил уверенность, что основанное на традиционной дружбе и братстве сотрудничество будет и впредь укрепляться и развиваться на благо двух народов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Хранителю двух святынь – rоролю Салману бен Абдельазизу Аль Сауду и наследному принцу, премьер-министру Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману Аль Сауду успехов в их ответственных должностях, а народу Саудовской Аравии – благополучия и процветания.

Напомним, в июле прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев побывал с визитом в Джидде, Саудовской Аравии, по приглашению короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда.

Его визит начался с посещения второй святыни ислама – мечети Пророка Мухаммеда Аль-Масджид ан-Набауи в Медине. Позже в Джидде состоялся саммит "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива". О чем говорил во время своей речи Токаев, мы писали тут.

Ровно за год до этого события президент Казахстана также посещал Джидду – там Токаев проводил переговоры с наследным принцем.

А в феврале президент поздравил короля Саудовской Аравии с Днем основания королевства.