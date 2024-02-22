Токаев поздравил короля Саудовской Аравии
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Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Саудовской Аравии Салману бен Абдельазизу Аль Сауду, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Хранителя двух святынь – короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с Днем основания Королевства Саудовская Аравия, сообщается в Telegram-канале Акорды.
"Сегодня Саудовская Аравия, обладающая незыблемым политическим авторитетом и динамично развивающейся экономикой, является уважаемым членом международного сообщества. Желаю, чтобы страна под знаменем регионального единства, целостности и миротворчества и впредь добивалась высоких целей под Вашим руководством.
Мы рассматриваем Королевство как одного из надежных и важных партнеров Казахстана в исламском и арабском мире. Убежден, что наше взаимодействие, основанное на традиционной дружбе и содержательном политическом диалоге, будет и впредь способствовать укреплению обоюдовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества", – говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Саудовской Аравии благополучия и долголетия, а братскому саудовскому народу – счастья и процветания.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2062367-tokaev-pozdravil-korolya-saudovskoy-aravii/