Парламентские выборы в Азербайджане: сторонники Алиева получают большинство, оппозиция – ни одного места

Согласно предварительным итогам парламентских выборов в Азербайджане, партия президента страны Ильхама Алиева сохранила большинство. Выступающие против власти политические силы в новом парламенте страны представлены не будут.

При этом, судя по данным ЦИК на момент закрытия участков, в выборах приняли участие лишь около 37% избирателей.

Центральная избирательная комиссия Азербайджана сообщила, что по итогам подсчета 91% бюллетеней партия Алиева «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан») получает 68 из 125 мест в Милли меджлисе (однопалатном парламенте страны).

В предыдущем составе парламента у «Нового Азербайджана» было 68 мест.

Другие мандаты достанутся формально независимым кандидатам, которые в реальности поддерживают правительство, а также небольшим проправительственным партиям.

Крупнейшая оппозиционная партия в стране — «Народный фронт Азербайджана» — бойкотировала голосование.

Оппозиционная партия «Мусават» впервые за 15 лет приняла участие в выборах, но, по предварительным сведениям, не получает ни одного места в новом парламенте. Ее лидер Ариф Гаджилы заявил Reuters, что партия не верит в честность прошедших выборов, но приняла участие в них, чтобы «активизировать политическую атмосферу в стране».

«Выборы не проходили в демократических условиях», — сказал он.

Как передает информационное агентство Turan, представители партии «Мусават» заявили, что во время голосования происходили многочисленные нарушения, в том числе массово использовались «карусели» (способ подтасовать результаты выборов, при котором избиратели получают уже заполненные бюллетени).

В этом году парламентские выборы в Азербайджане впервые прошли без участия наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Вместо этого на них присутствовали представители Межпарламентской ассамблеи СНГ, против многих стран-членов которой (таких как Россия, Узбекистан или Беларусь) не раз выдвигались обвинения в полном отсутствии демократических процедур на выборах. Как передает ТАСС, представитель наблюдателей МПА СНГ, первый заместитель российского Совета Федерации Андрей Яцкин заявил, что «на участках были созданы все условия для волеизъявления граждан.»

Депутатов парламента Азербайджана выбирают на фоне беспрецедентных для страны гонений на прессу и критиков власти.

Президент распустил парламент в конце июня по просьбе самих же депутатов.

Депутаты пошли на самороспуск ради климатического саммита ООН (СОР29), который пройдет в Баку ноябре этого года, чтобы предвыборный период не мешал гостям столицы.

Мероприятие считается важным международным событием для репутации Азербайджана в мире, и многие в стране готовы перестроиться ради саммита.

Русская служба Би-би-си писала, как гостиницы и рестораны перестали принимать предварительные заказы на ноябрь, школы в этот период закроются, а вузы перейдут на дистанционное обучение.

Выборы должны были пройти в январе следующего года, т. е. через два месяца после СОР29. Но когда в конце июня парламент решил пойти на самороспуск, на предвыборную кампанию остались те же два месяца.