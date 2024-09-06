Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Тонны сладкого перца вернули из России в Казахстан

Опубликовано:

Сладкий перец
Сладкий перец. Фото: pexels.com

Почти 20 тонн казахстанского сладкого перца не разрешили ввезти на территорию России из-за несоответствия условиям перевозки, передает NUR.KZ со ссылкой на Уральское межрегиональное управление.

4 сентября сотрудники управления ввели запрет на ввоз крупной партии сладкого перца из Казахстана в Россию.

"Причиной запрета стало несоответствие условиям перевозки карантинным фитосанитарным требованиям: большая часть из 18 тонн перца ввозилась без маркировки и упаковки (навалом)", - говорится на сайте Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Продукцию вернули в Казахстан. В отношении перевозчика возбуждено административное дело по статье 10.3.

Напомним, в феврале в Китае сняли ограничение на ввоз птицеводческой продукции из Казахстана, которое действовало с 2005 года. В Минсельхозе отмечали, что теперь Казахстан сможет начать процедуру согласования ветеринарных требований по расширению линейки экспортных товаров, а также работу по допуску к экспорту предприятий со всей территории страны.

В мае Казахстан вновь разрешил ввоз свинины из России. А с конца августа в нашей стране запретили ввоз яблок автотранспортом. Кроме того, продлен временный запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и нефтепродуктов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2158120-tonny-sladkogo-perca-vernuli-iz-rossii-v-kazahstan/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie