Тонны сладкого перца вернули из России в Казахстан

Почти 20 тонн казахстанского сладкого перца не разрешили ввезти на территорию России из-за несоответствия условиям перевозки, передает NUR.KZ со ссылкой на Уральское межрегиональное управление.

4 сентября сотрудники управления ввели запрет на ввоз крупной партии сладкого перца из Казахстана в Россию.

"Причиной запрета стало несоответствие условиям перевозки карантинным фитосанитарным требованиям: большая часть из 18 тонн перца ввозилась без маркировки и упаковки (навалом)", - говорится на сайте Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Продукцию вернули в Казахстан. В отношении перевозчика возбуждено административное дело по статье 10.3.

Напомним, в феврале в Китае сняли ограничение на ввоз птицеводческой продукции из Казахстана, которое действовало с 2005 года. В Минсельхозе отмечали, что теперь Казахстан сможет начать процедуру согласования ветеринарных требований по расширению линейки экспортных товаров, а также работу по допуску к экспорту предприятий со всей территории страны.

В мае Казахстан вновь разрешил ввоз свинины из России. А с конца августа в нашей стране запретили ввоз яблок автотранспортом. Кроме того, продлен временный запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и нефтепродуктов.