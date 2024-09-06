Тонны сладкого перца вернули из России в Казахстан
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Почти 20 тонн казахстанского сладкого перца не разрешили ввезти на территорию России из-за несоответствия условиям перевозки, передает NUR.KZ со ссылкой на Уральское межрегиональное управление.
4 сентября сотрудники управления ввели запрет на ввоз крупной партии сладкого перца из Казахстана в Россию.
"Причиной запрета стало несоответствие условиям перевозки карантинным фитосанитарным требованиям: большая часть из 18 тонн перца ввозилась без маркировки и упаковки (навалом)", - говорится на сайте Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
Продукцию вернули в Казахстан. В отношении перевозчика возбуждено административное дело по статье 10.3.
Напомним, в феврале в Китае сняли ограничение на ввоз птицеводческой продукции из Казахстана, которое действовало с 2005 года. В Минсельхозе отмечали, что теперь Казахстан сможет начать процедуру согласования ветеринарных требований по расширению линейки экспортных товаров, а также работу по допуску к экспорту предприятий со всей территории страны.
В мае Казахстан вновь разрешил ввоз свинины из России. А с конца августа в нашей стране запретили ввоз яблок автотранспортом. Кроме того, продлен временный запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и нефтепродуктов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2158120-tonny-sladkogo-perca-vernuli-iz-rossii-v-kazahstan/