Ситуацию в Курской области прокомментировали в МИД Казахстана

В Министерстве иностранных дел Казахстана отреагировали на ситуацию в Курской области России, передает NUR.KZ со ссылкой на официального представителя ведомства Айбека Смадироява.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров в комментарии корреспонденту NUR.KZ отметил, что весь мир наблюдает за ситуацией в отдельных районах Курской области Российской Федерации.

"Хотел бы отметить, что Казахстан всегда подчеркивал необходимость соблюдения всеми странами Устава ООН, в котором четко зафиксирован принцип территориальной целостности государств.

В этой связи, мы последовательно выступаем за решение всех конфликтов между государствами исключительно мирным путем с широким использованием политико-дипломатического инструментария.

Одновременно приветствуем любые усилия международного сообщества, нацеленные на конструктивный поиск взаимоприемлемых решений", - сказал Смадияров.

Напомним, 10 августа в трех областях России - в Курской, Брянской и Белгородской областях - ввели режим контртеррористической операции.

Как ранее сообщала Русская служба Би-би-си, в Курской области продолжаются боевые действия в районах, граничащих с Украиной.

Накануне Русская служба Би-би-си подвела итоги недели боев в Курской области. Сообщалось, что ВСУ продолжают натиск, стороны подтягивают резервы и окапываются.