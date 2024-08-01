Казахстан вслед за Россией сообщил о нарушениях при импорте продуктов

Казахстан и Россия провели переговоры, на которых были озвучены нарушения, допущенные обеими сторонами при карантине растений, передает NUR.KZ.

Во вторник, 30 июля, "Россельхознадзор" (Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору) на своем официальном сайте опубликовала информацию переговорах с казахстанской стороной.

В сообщении Россельхознадзор выразил обеспокоенность участившимися фактами выявлений карантинных для стран-членов Евразийского экономического союза объектов в импортируемой казахстанской продукции (зафиксировано 34 случая обнаружения вредителей).

"60% от общего объема ввезенной в 2024 году на территорию страны подкарантинной продукции не было предъявлено для осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в месте назначения должностным лицам Россельхознадзора. В связи с этим служба направила в Казахстан официальное письмо с просьбой прекратить выдачу фитосанитарных сертификатов поставщикам казахстанской подкарантинной продукции, допустившим нарушения", - сказано в сообщении.

По данным РСХН, за первое полугодие 2024 года на российско-казахстанском участке границы было выявлено 224 случая нарушений законодательства Евразийского экономического союза в области карантина растений. Сообщается, что "Россельхознадзор" обратился к Казахстану с просьбой провести официальное расследование по всем выявленным фактам и принять меры.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК. Ответ на запрос предоставили в подведомственном Минсельхозу Комитете государственной инспекции в агропромышленном комплексе.

В ответе на запрос указано, что переговоры были проведены по вопросам осуществления карантинного фитосанитарного контроля и надзора подкарантинной продукции экспортируемой и импортируемой Казахстаном и Россией. В ответе указаны нарушения карантина, которые обнаружены в продукции из РФ.

"За первое полугодие 2024 года, при проведении фитосанитарного контроля при ввозе подкарантинной продукции из РФ, выявлено 521 нарушений в области карантина растений, из них:

157 случаев попыток ввоза - без сопровождения разрешительных документов;

6 случаев отсутствия маркировки на упаковке;

202 случая непредоставления на вторичный досмотр подкарантинной продукции;

31 случай несоответствия разрешительного документа;

11 случаев выявления карантинных объектов (направлены соответствующие нотификации).

В Российскую Федерацию было возвращено более 4 тыс. тонн подкарантинной продукции несоответствующей фитосанитарным требованиям РК", - сказано в ответе.

Сообщается, что проводятся официальные расследования по всем выявленным фактам нарушений и по результатам которых принимаются соответствующие меры. При этом со стороны "Россельхознадзора" не поступало писем с просьбой о прекращении выдачи фитосанитарных сертификатов по причине выявления карантинных объектов.

"Комитет государственной инспекции в АПК МСХ РК с начала 2024 года получил 25 нотификаций, то есть "Россельхознадзором" выявлено 25 случаев заражения продукции карантинными объектами.

Вместе с тем продолжаются работы по интеграции информационных систем двух стран в области карантина растений, что позволит обеспечить прослеживаемость подкарантинной продукции и сохранит благоприятную фитосанитарную обстановку", - добавили в Комитете.

Ранее сообщалось, что в Казахстане пересмотрели запрет на ввоз свинины из России. Были отменены ограничения на ввоз и транзит в/через Казахстан из 33 благополучных по африканской чуме свиней регионов России.

До этого в Китае сняли ограничения на ввоз птицеводческой продукции из Казахстана, которое действовало с 2005 года. В Минсельхозе отмечали, что теперь Казахстан сможет начать процедуру согласования ветеринарных требований по расширению линейки экспортных товаров, а также работу по допуску к экспорту предприятий со всей территории страны.

В конце прошлого года на сообщения о запрете транзита мяса птицы из США в Казахстан в МСХ сообщили, что официальных сообщений к ним от российской стороны касательно запрета транзита через территорию РФ птицеводческой продукции из США не поступало.