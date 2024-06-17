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Токаев получил телеграммы от Жапарова, Мирзиеева и других глав государств

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев получил телеграммы с поздравлениями в честь Курбан айта от многих мировых лидеров, включая президентов Кыргызстана, Таджикистана и других, пишет NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные письма и телеграммы от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю священного праздника Курбан айт.

В своей телеграмме президент Узбекистана Шавкат Мирзиё=еев отметил, что благодаря твердой политической воле и совместным усилиям лидеров двух стран многовековые узы тесной дружбы, солидарности и добрососедства между нашими народами вышли на уровень стратегического партнерства и союзничества. Он пожелал Касым-Жомарту Токаеву успехов на его ответственной государственной службе, а народу Казахстана – благополучия.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в этот священный праздник, призывающий человечество к милосердию, пожелал дружественному народу Казахстана исполнения всех добрых намерений.

"Уверен, тесные и дружественные отношения между нашими странами будут и впредь укрепляться во имя благополучия наших братских народов", – говорится в телеграмме.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пожелал Касым-Жомарту Токаеву здоровья, счастья и успехов в его ответственной деятельности, а народу Казахстана – мира, стабильности и благополучия.

"Наши братские народы связывают прочные дружественные отношения и   доброжелательность, вытекающие из общих культурно-духовных ценностей, в том числе священного для всей мусульманской уммы праздника Курбан айт", – отмечается в телеграмме таджикского лидера. 

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем поздравлении выразил уверенность в том, что этот священный праздник, уходящий корнями в глубь тысячелетий и воплощающий высокие духовные и нравственные ценности человечества, будет и далее способствовать укреплению взаимопонимания и доверия среди всей мусульманской уммы.

Свои наилучшие пожелания по случаю праздника Курбан айт также направили президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, король Иордании Абдалла II, король Марокко Мухаммед VI, эмир Кувейта шейх Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах, султан Омана Хайсам бен Тарик, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, президент Палестины Махмуд Аббас, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хиссейн Брахим Таха и другие.

Письма и телеграммы в адрес лидера Казахстана продолжают поступать.

Напомним, что Курбан айт казахстанцы отмечали вчера, 16 июня. С праздником граждан поздравлял президент. Также глава государства в этот день посетил мечеть Хазрет Султан в Астане.

Ранее предполагалось, что Курбан айт пройдет сегодня, 17 июня. Однако представители ДУМК сообщили о переносе праздника на день раньше.

Добавим, по информации на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов, один из самых значимых мусульманских праздников Курбан айт приходится на 70 день после окончания поста Ораза.

В переводе с арабского название праздника означает "Праздник жертвоприношения". В этот день мусульмане приносят в жертву одно из животных: овцу, корову, барана или верблюда. Самый важный для мусульман - первый день Курбан айта. В этот день в мечетях читается айт намаз, и именно в первый день верующие люди стараются поздравить друг друга и пригласить за дастархан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2118702-tokaev-poluchil-telegrammy-ot-zhaparova-mirzieeva-i-drugih-glav-gosudarstv/

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