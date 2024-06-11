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Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан вместе построят ГЭС

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ГЭС
ГЭС. Иллюстративное фото: Ashley Cooper/Getty Images

Накануне министры энергетики Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана подписали соглашение касательно строительства и эксплуатации Камбаратинской ГЭС, передает NUR.KZ со ссылкой на Минэнерго.

В понедельник в Вене стартовал Международный энергетический инвестиционный форум, организованный Кыргызстаном совместно с Всемирным банком и правительством Австрии.

Отмечается, что одной из основных тем форума стал проект строительства Камбаратинской ГЭС-1.

В рамках специальной сессии, посвященной реализации данного проекта, министры энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, Кыргызстана Таалайбек Ибраев и Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов подписали межведомственное соглашение по подготовке к реализации проекта строительства и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1.

"В соглашении закреплены основные принципы реализации проекта по строительству и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1. Положения, отраженные в подписанном документе, в дальнейшем лягут в основу межправительственного соглашения", - говорится в сообщении ведомства.

В числе предварительных положений:

  • создание на территории Кыргызской Республики отдельного акционерного общества в рамках проекта со следующим долевым участием в проекте и уставном капитале общества: кыргызская сторона – 34%, казахстанская сторона – 33% и узбекская сторона – 33%;
  • гарантированная покупка вырабатываемой электроэнергии в объеме, определяемом государствами сторон и т.д.

Напомним, что в Казахстане также планируется строительство трех ТЭЦ совместно с Россией.

В декабре 2023 года сообщалось, что в рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург были подписаны соглашения о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане. Тогда стало известно, что ТЭЦ в Семее и Кокшетау появятся уже в 2027 году, а в 2030 планируют сдать в эксплуатацию ТЭЦ в Усть-Каменогорске.

В мае стало известно, что Казахстан может взять кредит на строительство ТЭЦ у России. Сообщалось, что российская сторона рассмотрит возможность выдачи льготного займа на проведение работ. В документе говорится, что ответственными по реализации проекта стали "Самрук-Энерго" и "ИНТЕР РАО – Экспорт". Реализация проекта разделена на три этапа.

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев в конце мая рассказал, когда начнется строительство ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2115546-kazahstan-kyrgyzstan-i-uzbekistan-vmeste-postroyat-ges/

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