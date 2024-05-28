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Когда россияне начнут строительство трех ТЭЦ в Казахстане

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ТЭЦ
ТЭЦ. Иллюстративное фото: Vithun Khamsong/Getty Images

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев в кулуарах кабмина рассказал, когда начнется строительство ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у главы Минэнерго о сроках начала строительства трех ТЭЦ в Казахстане. Ранее сообщалось, что эти станции готовы построить россияне. Речь идет о компании "Интер-РАО".

Алмасадам Саткалиев заявил, что строительство ТЭЦ в Кокшетау начнется летом 2024 года. По поводу ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске он сообщил, что сейчас идет активный процесс разработки расширенного технико-экономического обоснования.

"До конца года мы планируем утвердить. И в соответствии с графиком, наверное, уже без задержки, в следующем году также приступим к строительству данных ТЭЦ", - заявил глава Минэнерго.

По его словам, все три станции будут угольными, с возможностью перевода на газ.

Ранее сообщалось, что 9 ноября прошлого года вице-премьер-министр Серик Жумангарин на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил о планах по строительству ТЭЦ в стране. Позже вице-премьер-министр по инфраструктурному направлению Роман Скляр сообщил, что речь идет о строительстве ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

В декабре 2023 года сообщалось, что в рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург были подписаны соглашения о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане. Тогда стало известно, что ТЭЦ в Семее и Кокшетау появятся уже в 2027 году, а в 2030 планируют сдать в эксплуатацию ТЭЦ в Усть-Каменогорске.

Несколько дней назад стало известно, что Казахстан может взять кредит на строительство ТЭЦ у России. Сообщалось, что российская сторона рассмотрит возможность выдачи льготного займа на проведение работ. В документе говорится, что ответственными по реализации проекта стали "Самрук-Энерго" и "ИНТЕР РАО – Экспорт". Реализация проекта разделена на три этапа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2108199-kogda-rossiyane-nachnut-stroitelstvo-treh-tec-v-kazahstane/

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