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Токаев поздравил премьер-министра Индии Моди с переизбранием

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Касым-Жомарт Токаев и Нарендра Моди
Касым-Жомарт Токаев и Нарендра Моди. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму премьер-министру Индии Нарендре Моди, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Нарендру Моди по случаю его переизбрания премьер-министром Республики Индия.

Глава нашего государства отметил, что переизбрание на столь высокий пост свидетельствует о непоколебимом доверии и поддержке индийскими гражданами дальновидной политики Нарендры Моди.

"Я убежден, что под вашим умелым руководством Индия продолжит свой впечатляющий путь в качестве одной из самых быстрорастущих экономик и достигнет новых свершений. Казахстан высоко ценит давнее стратегическое партнерство с Индией, которое зиждется на крепких узах дружбы, общих ценностях и добрых отношениях между нашими народами", – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал премьер-министру успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Индии – процветания и благополучия.

Напомним, с 19 апреля до 1 июня в Индии проходили 44-дневные выборы в парламент.

Победу на выборах одержал правящий альянс, возглавляемый партией действующего премьера Наренды Моди "Бхаратия Джаната", который получил 286 из 543 мест в парламенте Индии.

Празднующий победу Моди сказал, что готов сформировать новое правительство. Следовательно, после отставки он будет переназначен премьером Индии в третий раз.

5 июня Наренда Моди подал в отставку, вместе с ним в отставку ушел также Совет министров Индии для формирования нового правительства.

Всенародные выборы в Индии проходили в условиях сильнейшей жары. Температура в нескольких городах достигла 49,9 градусов по Цельсию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2115207-tokaev-pozdravil-premer-ministra-indii-modi-s-pereizbraniem/

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