В Индии подводят итоги самых масштабных на планете выборов. С небольшим перевесом лидирует партия Моди

В Индии подводят итоги самых масштабных на планете выборов, проводившихся по всей стране на протяжении полутора месяцев. По предварительным данным, с небольшим перевесом лидирует партия "Бхаратия Джаната" (BJP) премьер-министра страны Нарендры Моди.

В случае победы 73-летний Моди пойдет на третий пятилетний срок.

По предварительным данным, альянс, возглавляемый BJP, пока получает чуть меньше 300 мест, в то время как оппозиционные силы во главе с партией "Конгресс" пока могут рассчитывать на 234 — гораздо больше, чем предсказывали экзит-полы.

Чтобы сформировать правительство партии или альянсу необходимо набрать более 272 мест в парламенте, состоящем из 543 депутатов.

Согласно проекциям на основе уже подсчитанных голосов, сама по себе BJP вряд ли получит 272 места — это означает, что она не сможет самостоятельно сформировать правительство и будет вынуждена зависеть от поддержки своих союзников.

Нынешний перевес — ниже ожиданий правящей партии, которая рассчитывала не только сохранить беспрецедентное большинство в 303 места (именно столько набрала "Бхаратия Джаната" в 2019 году) в нижней палате парламента, но и увеличить его до 370 депутатов.

По сообщению агентства Reuters, два ключевых региональных союзника в коалиции Нарендры Моди поддержали его кандидатуру на пост премьер-министра. Об этом заявили их представители после того, как стало известно, что партия Моди не получит решающего большинства на всеобщих выборах.

Самые масштабные выборы на планете проходили на протяжении шести недель, в голосовании имели право принять участие почти 1 миллиард человек. В итоге по всей стране проголосовали более 640 миллионов избирателей.

Жаркие выборы

Всенародные выборы совпали с сильнейшей жарой. Температура в нескольких городах превысила 45 градусов по Цельсию, десятки людей умерли от теплового удара.

Партии Нарендра Моди противостоял пестрый альянс разнородных оппозиционных сил, раздираемый внутренними дрязгами. Партии неоднократно обвиняли друг друга в религиозных предрассудках и в том, что те представляют угрозу для некоторых слоев населения.

Критики Моди упрекают его в авторитаризме, национализме и разжигании религиозной розни. Американский аналитический центр Freedom House заявил в этом году, что BJP все чаще использует правительственные институты для преследования политических оппонентов.

Правозащитные группы утверждают, что за десятилетие правления Моди число преступлений на почве ненависти и актов насилия в отношении представителей мусульманского меньшинства в Индии возросло.

Противники Моди с трудом противостоят хорошо отлаженной и щедро финансируемой предвыборной машине BJP. Среди прочего им мешают уголовные дела, которые, по словам оппозиции, были политически мотивированы.

"Когда власть становится диктатурой, тюрьма становится обязанностью", — заявил главный министр столицы Дели и один из ключевых лидеров альянса, созданного для борьбы с Моди, Арвинд Кеджривал.

55-летний Кеджривал был задержан в марте в связи с длительным расследованием по делу о коррупции. Позже его отпустили и разрешили вести предвыборную кампанию при условии, что он вернется под стражу после окончания голосования.

Еще до объявления даты выборов Моди начал предвыборную кампанию. Последние месяцы он активно разъезжал по стране, открывал социальные и промышленные объекты, общался и молился с народом.

До Моди, который, вероятно, займет кресло премьер-министра в третий раз, лишь один человек смог так долго продержаться у руля крупнейшей демократии мира — ее первый премьер Джавахарлал Неру, соратник отца-основателя независимой Индии Махатмы Ганди.