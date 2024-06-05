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Индийский премьер Нарендра Моди подал в отставку

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото: Leon Sadiki/Bloomberg/Getty Images

Премьер-министр Индии Наренда Моди подал в отставку. Вместе с ним в отставку ушел также Совет министров Индии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу президента Индии.

Как сообщает пресс-служба президента Индии, премьер-министр страны Наренда Моди встретился с президентом Драупади Мурму и подал в отставку вместе с правительством.

Президент приняла отставку и попросила Нарендру Моди и Совет министров продолжать свою деятельность до прихода к власти нового правительства.

Напомним, с 19 апреля до 1 июня в Индии проходили 44-дневные выборы в парламент.

Победу на выборах одержал правящий альянс, возглавляемый партией действующего премьера Наренды Моди "Бхаратия Джаната", который получил 286 из 543 мест в парламенте Индии.

Празднующий победу Моди сказал, что готов сформировать новое правительство. Следовательно, после отставки он будет переназначен премьером Индии в третий раз.

Всенародные выборы в Индии проходили в условиях сильнейшей жары. Температура в нескольких городах достигла 49,9 градусов по Цельсию.

Согласно информации на официальном сайте партии "Бхаратия Джаната", Нарендра Моди родился в 1950 году в штате Гуджарат.

В 1967 году уехал из дома, чтобы путешествовать по Индии, посетил Гималаи и Ришикеш.

В 1972 году присоединился в организации Раштрия Сваямсевак Сангх (Союз добровольных слуг Родины).

В 1985 году вступил в партию "Бхаратия Джаната", одну из крупнейших в Индии.

В 1987 году вошел в руководство отделения этой партии в штате Гуджарат.

В 1995 году активно участвовал в избирательной кампании партии на местных выборах.

В 1998 году – на национальном уровне.

В 1998-2001 годах занимал должность генерального секретаря партии.

С 2001 по 2014 годы был главным министром правительства штата Гуджарат.

В 2014 году был избран премьер-министром Индии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2112729-indiyskiy-premer-narendra-modi-podal-v-otstavku/

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