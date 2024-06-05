Нарендра Моди станет премьер-министром Индии в третий раз, но его партия потеряла абсолютное большинство

После подсчета большинства голосов на всеобщих выборах в Индии альянс партий во главе с премьер-министром Нарендрой Моди достиг порога в 272 места, необходимого для формирования правительства.

Согласно сайту избирательной комиссии, правящий альянс, возглавляемый партией Моди «Бхаратия Джаната», получил 286 из 543 мест в парламенте Индии.

Однако сама партия потеряла абсолютное парламентское большинство, получив 240 подтвержденных мандатов. При этом в начале избирательной кампании Моди ставил перед партией задачу завоевать 400 мест в парламенте.

Оппозиционный альянс «Индия», во главе с партией Индийский национальный конгресс, получил 193 места, что оказалось гораздо выше прогнозированных результатов.

Это, по мнению лидера оппозиции Рахула Ганди, означает, что премьер-министру придется отказаться от своих наиболее амбициозных планов, в том числе касающихся изменения конституции.

Индийский национальный конгресс, партия династии Ганди, правил страной до 2014 года, когда ему впервые нанесла поражение националистическая «Бхаратия Джаната». На этих выборах он отдельно получил 99 мандатов.

Сам Рахул Ганди - сын премьер-министра Раджива Ганди, внук премьер-министра Индиры Ганди, правнук первого премьер-министра Индии Джавахарлала Неру, но не потомок Махатмы Ганди - победил в обоих округах, в которых выставлял свою кандидатуру, однако пока не подтвердил, какой именно округ он намерен представлять в парламенте.

Празднующий победу Моди сказал, что готов сформировать новое правительство.

Он также отметил, что число сторонников его партии удвоилось в некоторых районах, в том числе в Дели, пообещал сделать все, чтобы искоренить коррупцию «на корню» и заверил, что намерен поддержать оборонный сектор, молодежь и фермеров.

Однако представитель «Бхаратия Джаната» Шазия Ильми сказал в интервью Би-би-си, что его партии придется принять результаты выборов и разобраться в том, почему они оказались существенно ниже ожидаемых.

«Мы считаем этот результат честным и справедливым… и будем искать причины того, почему выступили так плохо», - сказал он.

По словам корреспондента Би-би-си в Индии Сутика Бизваса, эти результаты стали личным ударом для Нарендры Моди, который всегда получал большинство на выборах и как главный министр штата Гуджарат, так и как премьер-министр Индии, и доминировал в политике страны в течение десятилетия.

При этом некоторые представители оппозиции жаловались на неравные условия игры в период выборов: некоторые лидеры были арестованы, а некоторые партии заявили, что их банковские счета были заморожены.

Самые масштабные выборы на планете проходили на протяжении шести недель, в голосовании имел право принять участие почти 1 миллиард человек. В итоге по всей стране проголосовало более 640 миллионов избирателей.

Жаркие выборы

Всенародные выборы совпали с сильнейшей жарой. Температура в нескольких городах превысила 45 градусов по Цельсию, десятки людей умерли от теплового удара.

Партии Нарендра Моди противостоял пестрый альянс разнородных оппозиционных сил, раздираемый внутренними дрязгами. Партии неоднократно обвиняли друг друга в религиозных предрассудках и в том, что те представляют угрозу для некоторых слоев населения.

Критики Моди упрекают его в авторитаризме, национализме и разжигании религиозной розни. Американский аналитический центр Freedom House заявил в этом году, что BJP все чаще использует правительственные институты для преследования политических оппонентов.

Правозащитные группы утверждают, что за десятилетие правления Моди число преступлений на почве ненависти и актов насилия в отношении представителей мусульманского меньшинства в Индии возросло.

Противники Моди с трудом противостоят хорошо отлаженной и щедро финансируемой предвыборной машине BJP. Среди прочего им мешают уголовные дела, которые, по словам оппозиции, были политически мотивированы.

«Когда власть становится диктатурой, тюрьма становится обязанностью», — заявил главный министр столицы Дели и один из ключевых лидеров альянса, созданного для борьбы с Моди, Арвинд Кеджривал.

55-летний Кеджривал был задержан в марте в связи с длительным расследованием по делу о коррупции. Позже его отпустили и разрешили вести предвыборную кампанию при условии, что он вернется под стражу после окончания голосования.

Еще до объявления даты выборов Моди начал предвыборную кампанию. Последние месяцы он активно разъезжал по стране, открывал социальные и промышленные объекты, общался и молился с народом.

До Моди, который, вероятно, займет кресло премьер-министра в третий раз, лишь один человек смог так долго продержаться у руля крупнейшей демократии мира — ее первый премьер Джавахарлал Неру, соратник отца-основателя независимой Индии Махатмы Ганди.