Между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов, заявил Путин
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Президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ на полях ПМЭФ рассказал об отношениях между РФ и Казахстаном, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
По словам главы РФ, между Россией и Казахстаном нет ни одного вопроса, который бы осложнял двусторонние отношения.
"Я, честно говоря, не вижу ни одного вопроса, который бы был спорным и который хоть как-то осложнял наши отношения (с Казахстаном – прим. ред.)", - заявил Путин на встрече с журналистами.
Во время встречи он также сообщил, что Россия будет поставлять газ в северные регионы Казахстана.
"Если говорить об энергетике, знаете, мы сейчас не только в Узбекистан будем подавать газ, но то же самое делать в отношении Казахстана. Северный Казахстан нуждается в наших энергоносителях", - заявил российский президент.
Он отметил, что есть большие области Казахстана, которые нуждаются в газоснабжении, и там легче и дешевле получать газ от России, чем прокладывать новые маршруты стоимостью в миллиарды долларов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2112957-mezhdu-rossiey-i-kazahstanom-net-spornyh-voprosov-zayavil-putin/