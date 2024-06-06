Между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов, заявил Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ на полях ПМЭФ рассказал об отношениях между РФ и Казахстаном, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По словам главы РФ, между Россией и Казахстаном нет ни одного вопроса, который бы осложнял двусторонние отношения.

"Я, честно говоря, не вижу ни одного вопроса, который бы был спорным и который хоть как-то осложнял наши отношения (с Казахстаном – прим. ред.)", - заявил Путин на встрече с журналистами.

Во время встречи он также сообщил, что Россия будет поставлять газ в северные регионы Казахстана.

"Если говорить об энергетике, знаете, мы сейчас не только в Узбекистан будем подавать газ, но то же самое делать в отношении Казахстана. Северный Казахстан нуждается в наших энергоносителях", - заявил российский президент.

Он отметил, что есть большие области Казахстана, которые нуждаются в газоснабжении, и там легче и дешевле получать газ от России, чем прокладывать новые маршруты стоимостью в миллиарды долларов.