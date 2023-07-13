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Токаев поговорил по телефону с исполняющим обязанности премьера Нидерландов

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Касым-Жомарт Токаев и Марк Рютте
Касым-Жомарт Токаев и Марк Рютте. Коллаж: Акорда

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

По инициативе нидерландской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рютте.

По информации пресс-службы президента, в ходе беседы был рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на обсуждение состояния и перспектив расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

"Нидерланды занимают первое место по вложению прямых инвестиций в экономику Казахстана, по итогам 2022 года взаимная торговля выросла на 26 процентов, ее объем приблизился к 6 млрд долларов", – отметили в Акорде.

Подчеркивается, что Марк Рютте высоко оценил уровень отношений между двумя странами. По его словам, Нидерланды рассматривают Казахстан в качестве основного торгово-экономического и инвестиционного партнера в регионе Центральной Азии.

В рамках обсуждения международной повестки Токаев отметил важность налаживания всеобъемлющего сотрудничества всех стран во имя мира и согласия в соответствии с принципами Устава ООН.

Как говорится на сайте правительства Нидерландов, Марк Рютте занимает пост премьера страны с 2010 года. В 2022 году возглавил свое четвертое по счету правительство, однако уже в этом году, в конце прошлой недели Рютте подал прошение об отставке и стал и.о. главы правительства.

Причиной тому, как пишет Deutsche Welle, стала невозможность коалиции Рютте договориться по поводу реформы права на получение убежища в стране – последние месяцы она вела переговоры о сокращении потока прибывающих в королевство беженцев.

Предложения включали:

  • создание двух категорий убежища: временного – для людей, спасающихся от конфликтов, и постоянного – для тех, кто пытается избежать преследований;
  • сокращение числа родственников, которым разрешено присоединиться к лицам, ищущим убежище в Нидерландах.

Обсуждения выявили идеологические разногласия в коалиции между двумя партиями, которые не поддерживают жесткое ограничение миграции – "Демократы 66" и "Христианский союз", – и двумя, выступающими за жесткие меры – консервативной Народной партией за свободу и демократию и партией "Христианско-демократический призыв".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028579-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-ispolnyayuschim-obyazannosti-premera-niderlandov/

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