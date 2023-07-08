Премьер-министр Нидерландов подаст прошение об отставке правительства

Марк Рютте. Фото: Robin Utrecht/ANP/AFP/Getty Images

Вчера глава правительства Нидерландов Марк Рютте объявил, что подает королю прошение об отставке своего правительства, передает РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ.

Сообщается, что Рютте объявил об отставке после того, как правительственная коалиция даже после долгих консультаций не смогла договориться о мерах по ограничению притока беженцев.

"Сегодня вечером мы, к сожалению, пришли к выводу, что разногласия непреодолимы. По этой причине я вскоре представлю королю свое прошение об отставке от имени всего правительства", – сказал он на пресс-конференции в пятницу, 7 июля.

Вчера правительство Нидерландов провело итоговую встречу, чтобы решить проблему миграционного кризиса в стране. Правительственные партии смогли договориться о трудовой миграции и миграции высококвалифицированных специалистов, но все же сторонам не удалось найти общее решение по сокращению притока беженцев.

Отмечается, что ситуация с размещением беженцев в Нидерландах резко ухудшилась в августе 2022 года. Тогда около 700 беженцев вынуждены были ночевать на улице из-за нехватки мест для их размещения. Городской совет Амстердама был вынужден временно предоставить размещение по меньшей мере одной тысячи беженцев на круизном лайнере из-за нехватки места.

В октябре прошлого года комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала власти Нидерландов срочно принять меры для улучшения условий по приему беженцев в стране.

Кто такой Марк Рютте?

Отметим, что Марк Рютте занимал должность главы правительства Нидерландов четыре раза.

Как пишет ТАСС, в 2002-2004 годах Рютте был государственным секретарем (заместитель министра) труда и социальной защиты Нидерландов, затем до 2006 года – госсекретарем по образованию, культуре и науке в правительстве Яна Петера Балкененде, в которое НПСД (Народная партия за свободу и демократию) вошла как партнер центристской партии "Христианско-демократический призыв" (ХДП).

На парламентских выборах в июне 2010 года Рютте удалось привести НПСД к победе (31 мандат в 150-местной Второй палате). После длительных переговоров было сформировано коалиционное правительство с ХДП. 14 октября Марк Рютте занял пост премьера и министра по общим вопросам.

В апреле 2012 года его правительство ушло в отставку из-за острых разногласий между партиями по бюджетным вопросам. Однако на досрочных выборах в ноябре того же года НПСД вновь одержала победу, увеличив свое представительство в парламенте (41 мандат), и Марк Рютте сформировал новое правительство, в это раз в составе НПСД и Партии труда.

По итогам выборов в марте 2017 года он в третий раз занял премьерский пост (НПСД получила 33 места). В кабинет вошли также партии "Христианско-демократический призыв", "Демократы-66" и Христианский союз. Это правительство ушло в отставку 15 января 2021 года на фоне скандала, вызванного сбоем в системе выдачи детских пособий.

Однако после выборов в марте 2021 года, на которых НПСД получила 34 мандата в парламенте, Рютте сформировал свой четвертый кабинет. В него вновь вошли ХДП, "Демократы-66" и Христианский союз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027878-premer-ministr-niderlandov-podast-proshenie-ob-otstavke-pravitelstva/