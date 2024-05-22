Еще один перелет ждет Токаева в ближайшие дни

Пресс-служба президента анонсировала визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в Сингапур, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Акорды.

Сообщается, что 23-24 мая 2024 года Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Тармана Шанмугаратнама посетит с государственным визитом Республику Сингапур.

Программа визита предусматривает ряд встреч президента Казахстана с высшим руководством Сингапура, главами крупных международных компаний, а также участие в работе казахско-сингапурского бизнес-форума.

Напомним, 30 апреля президент Касым-Жомарт Токаев в резиденции Акорда принял парламентскую делегацию Сингапура во главе со спикером Сеа Киань Пеном. Встреча прошла в дружественной и продуктивной обстановке, отражая глубокие отношения и стремление сторон к дальнейшему расширению двусторонних связей.

Стоит отметить, что в феврале глава государства Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение с Сингапуром о поощрении и взаимной защите инвестиций. Основной задачей данного соглашения является создание правовых рамок для сотрудничества путем закрепления гарантий прав инвесторов при осуществлении ими инвестиционной деятельности.