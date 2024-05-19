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В Словакии рассказали о состоянии премьер-министра Фицо

Опубликовано:

Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Kenzo Trebouillard/Getty Images

Жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо не находится под угрозой, сообщает NUR.KZ со ссылкой на газету Pravda. Врачи дают положительные прогнозы.

По информации издания, жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо ничего не угрожает. Об этом заявил вице-премьер и глава Минобороны страны Роберт Калиняк.

Калиняк отметил, что Фицо не планируют переводить в другую больницу. В связи с его стабильным состоянием и положительными прогнозами врачей дальнейшее информирование будет осуществлять руководство клиники, в которой находится политик. По оценкам медицинских специалистов, Фицо потребуется много времени для восстановления.

Вице-премьер также не увидел причин для отставки министра внутренних дел Матуша Шутай-Эштока в связи с покушением на Фицо.

"Вопрос о его отставке говорит о непонимании всей ситуации", — сказал Калиняк. По его словам, руководству и жителям страны сейчас необходимо "проанализировать то, что произошло".

Премьер-министра Словакии Фицо ранили при стрельбе на месте заседания кабмина: в политика выстрелили, когда он вышел к общественности. Нападавший был задержан полицией.

Президент Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Также глава государства пожелал Фицо скорейшего выздоровления.

В октябре прошлого года популистская партия, возглавляемая Робертом Фицо, победила на парламентских выборах в Словакии. Ранее, как отмечает "Русская служба Би-би-си", Фицо обещал прекратить военную помощь Украине и называл "наивными" планы Киева по деоккупации захваченных Россией территорий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2103284-v-slovakii-rasskazali-o-sostoyanii-premer-ministra-fico/

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