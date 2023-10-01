Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

На выборах в Словакии победили популисты, обещавшие свернуть военную помощь Украине. Но им еще предстоит сформировать коалицию

Опубликовано:

Роберт Фицо
Роберт Фицо. Фото: Tomas Benedikovic/AFP via Getty Images

Популистская партия, возглавляемая бывшим премьер-министром Робертом Фицо, победила на парламентских выборах в Словакии. Ранее Фицо обещал прекратить военную помощь Украине и называл «наивными» планы Киева по деоккупации захваченных Россией территорий. Однако его партии еще предстоит найти союзников для коалиции.

Партия «Курс — социальная демократия» (SMER) получила почти 24% голосов несмотря на то, что опросы общественного мнения предсказывали победу либерально-центристской партии.

Ожидается, что она в ближайшее время начнет коалиционные переговоры по формированию правительства.

Либеральная партия «Прогрессивная Словакия», которой аналитики прочили победу, набрала около 17%.

Проевропейская партия «Голос» (HLAS), от которой может зависеть формирование следующего правительства, заняла третье место с 15%.

В новом парламенте может быть представлено до 10 партий, что делает процесс создания коалиции долгим и сложным.

«Словацкий Орбан»

Партия Фицо акцентирует внимание на необходимости «суверенной внешней политики», выступает за «равноправные отношения» между США и ЕС и немедленное прекращение войны в Украине.

«SMER продолжает выступать против военной помощи Украине, поскольку это ведет лишь к продолжению военного конфликта и страданиям мирного населения, не меняет отношение Российской Федерации», — говорится в программе партии. Она готова оказывать только гуманитарную помощь Украине

Фицо откровенно повторяет российские пропагандистские нарративы, под предлогом которых Россия начала вторжение в Украину.

«Я говорю это громко и четко и буду это делать: война в Украине началась не вчера и не в прошлом году. Она началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать русских на Донбассе и в Луганске», — заявил Фицо на митинге в родном городе Тополчаны в августе.

Роберт Фицо не только обещает прекратить военную помощь Украине, но и заявляет, что Евросоюз стал марионеткой в руках США и обвиняет президента в антисловацком сговоре с Джорджем Соросом.

Он считает «наивной» надежду на деоккупацию захваченных Россией территорий, особенно Крыма.

«Фицо и его потенциальные партнеры по коалиции, как и (премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан, благоговеют перед Путиным. Поэтому его приход к власти будет угрозой для всей Европы», — написал на прошедших выходных журнал Respekt, издающийся в соседней Чехии.

В этом же духе оценивают Фицо и перспективы Словакии и многие другие европейские и американские издания, написавшие в последние недели о словацких выборах.

Непростая коалиция

Поскольку абсолютного большинства ни одна из партий не получила, состав нового правительства Словакии будет зависеть от того, кто — левый популист Фицо или его соперники из «Прогрессивной Словакии» — сможет собрать коалицию большинства.

Тут многое зависит от позиции третьей по опросам партии — «Голоса» бывшего соратника Фицо Петера Пеллегрини, а также от результатов малых партий.

Если правительство будет формировать Роберт Фицо, а его партнерами по коалиции станут русофильские ультраправые Словацкая национальная партия, набравшая 5% голосов, и антинатовская «Республика» (имеет 8%), Украине, скорее всего, не стоит рассчитывать на продолжение военной помощи и поддержки членства в НАТО. Фицо называл вступление Украины в НАТО «гарантией третьей мировой войны».

Хотя альянс социал-демократов и ультранационалистов может показаться странным, у них есть общие черты — критика процессов в ЕС и НАТО, симпатия к России, защита «традиционных ценностей», борьба с миграцией.

В то же время в предвыборной программе партии особо подчеркивается, что она не ставит под сомнение членство Словакии в Евросоюзе — как и в НАТО.

Многие политические комментаторы допускают, что Фицо в случае прихода к власти смягчит риторику.

Роберт Фицо был премьер-министром Словакии в 2006-2010 и в 2012–2018 годах, и тогда он не был таким радикал-популистом. По мнению его оппонентов, он сознательно «радикализировался», чтобы собрать голоса недовольных.

«Фицо, как своего рода левый Орбан, с умом использовал социальное и культурное недовольство на селе. Чтобы консолидировать эту базу, он сделал социально приемлемым „язык ненависти“, применял дезинформацию и легитимизировал протест антипрививочников», — говорит аналитик Немецкого совета по внешней политике Милан Нич.

Внешняя политика почти никогда и нигде не бывает главной темой парламентских выборов, и нынешние выборы в Словакии — не исключение.

«Опросы показывают массовое недовольство политиками, а также большую озабоченность многих людей экономикой. Каждый восьмой гражданин Словакии — на пороге бедности. Внешняя или европейская политика в этой предвыборной кампании роли почти не играет», — говорит Зузана Хомер из братиславского отделения Фонда Фридриха Эберта.

Тем не менее лозунги Фицо и «Курса» о прекращении военной помощи Украине и «мире любой ценой», вероятно, хорошо звучат в подготовленных ушах определенной части электората.

Головная боль в Киеве

В любом случае для Украины победа партии Фицо — это еще одна головная боль.

Появление еще одного, помимо венгерского, правительства, выступающего против оказания военной помощи Украине и ее членства НАТО, усложнит задачу украинской власти.

Если Фицо выполнит обещание относительно военной помощи Украине, это будет иметь как минимум большое политико-символическое значение.

С начала российского вторжения Словакия активно предоставляла Украине оружие и стала важным звеном в логистической цепочке поставок западной помощи, пишет Украинская служба Би-би-си.

Словакия предоставила Украине гаубицы Zuzana-2, вертолеты М-17 и все 13 своих истребителей МиГ-29. В апреле 2022 года Словакия передала Киеву чрезвычайно нужную для защиты неба систему ПВО С-300.

Словацкие оборонные предприятия во время войны работали для обеспечения военных нужд Украины и, как сообщает европейское издание Euractiv, вчетверо увеличили свои прибыли.

Железнодорожное сообщение Украины с ЕС через Словакию также имеет немалое значение.

Кроме того, согласно данным ЕС, более 100 тысяч украинских граждан получили временную защиту в стране по состоянию на 31 июля 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2038989-na-vyborah-v-slovakii-pobedili-populisty-obeschavshie-svernut-voennuyu-pomosch-ukraine-no-im-esche-predstoit-sformirovat-koalitsiyu/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Турция нанесла авиаудары по курдским повстанцам после взрыва в Анкаре возле здания МВД Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 13 человек. Судьба многих до сих пор неизвестна Что известно о потерях России в Украине за 19 месяцев войны?

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.