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Беспорядки в Бишкеке: главы МИД Кыргызстана и Пакистана встретятся в Астане

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Полицейские разгоняют толпу
Протест в Бишкеке. Фото: 24.kg

Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар встретится с главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Как пишет издание, 19 мая в министерстве иностранных дел Кыргызстана прошла встреча замглавы МИД КР Авазбека Атаханова с послом Исламской Республики Пакистан в КР Хасаном Али Зайгамом.

"Хасан Али Зайгам выразил признательность кыргызской стороне за оказанное содействие в получении информации об инциденте 18 мая в Бишкеке с участием иностранных студентов, в том числе граждан Пакистана", - говорится в материале.

В ответ Атаханов отметил, что этот инцидент исчерпан и ситуация находится под полным контролем правоохранительных органов КР, в отношении всех причастных лиц ведется расследование.

Стороны договорились организовать встречу главы МИД КР Жээнбека Кулубаева и заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Пакистана Мохаммада Исхака Дара в рамках СМИД ШОС, который пройдет 21 мая в Астане.

Напомним, в ночь на 18 мая в столице Кыргызстана Бишкеке начался массовый митинг из-за массовой драки иностранцев с местными жителями в одном из хостелов. Всего, по данным правоохранителей, в митинге участвовало около тысячи человек.

Правоохранители взяли под охрану общежития, в которых проживают иностранцы.

В МВД КР сообщили, что поводом для драки между кыргызстанцами и иностранными гражданами стала просьба поделиться сигаретой. В ведомстве озвучили хронологию событий и рассказали о задержании четверых иностранцев.

В кыргызстанском МИДе сделали заявление о произошедшем - во внешнеполитическом ведомстве заявили, что сейчас ситуация в стране стабильная и находится под контролем.

А сегодня стало известно, что Пакистан вывез спецбортом из Кыргызстана 180 своих студентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2103164-besporyadki-v-bishkeke-glavy-mid-uzbekistana-i-pakistana-vstretyatsya-v-astane/

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