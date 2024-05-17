Акорда показала список политиков, поздравивших Токаева с днем рождения

Поздравления продолжают приходить по случаю дня рождения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Акорды.

"В адрес Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав государств, представителей иностранных государственных органов, международных организаций и дипломатических миссий", - говорится в сообщении.

️Поздравительные телеграммы направили президент России Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Республики Корея Юн Сок Ель, президент Армении Ваагн Хачатурян, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, премьер-министр России Михаил Мишустин, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко, Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, председатель Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, генеральный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай, Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, Раис Татарстана Рустам Минниханов, глава Башкортостана Радий Хабиров и другие.

Напомним, что сегодня, 17 мая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечает свой день рождения - главе государства исполняется 71 год.

Пресс-секретарь президента сообщил, что Токаев сегодня будет на рабочем месте. Никаких мероприятий в связи с этой датой не планируется, сотрудников администрации вновь попросили воздержаться от поздравлений.

Стоит отметить, что премьер Малайзии Анвар Ибрагим, который находился с визитом в Астане, поблагодарил президента Казахстана за теплый прием и высказал добрые пожелания по случаю его дня рождения. Также он подарил ему торт.