Президент Кыргызстана приедет на парад Победы в Москве 9 мая

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров примет участие в параде Победы 9 мая, который состоится в Москве. Также свое участие в мероприятии подтвердили президенты Лаоса и Гвинеи-Бисау.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 8 мая примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза и параде Победы 9 мая в Москве, сообщается в Facebook-профиле администрации главы КР.

"В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета главы государств заслушают доклады "О ходе исполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года" по итогам 2023 года и "О реализации Основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2023 год", - сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызстана Муратбек Азымбакиев.

В ходе мероприятия, в том числе, планируется принятие ряда важных решений и документов.

Кроме того, в параде Победы в Москве в этом году примут участие президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, передает ТАСС.

Между тем в Казахстане военного парада в этом году не будет. Причина - расчет экономии бюджетных средств и необходимость решения других задач, сообщили в Министерстве обороны.

Напомним, что военных парадов в Казахстане не проводили с 2022 года.

Добавим, что в параде Победы 9 мая в Москве примут участие свыше 9 тыс. человек, 75 единиц военной техники и авиация, сообщал министр обороны России Сергей Шойгу, передает РБК.

"В состав пешей колонны включены полки, батальоны, роты по видам и родам войск вооруженных сил, расчеты участников специальной военной операции, суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцев, военнослужащих-женщин, казаков и сводный военный оркестр", - отметил министр.