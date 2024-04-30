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Токаев обратился к королю Саудовской Аравии

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Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд
Салман бен Абдельазиз Аль Сауд. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Саудовской Аравии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы Акорды, глава Казахстана поздравил Хранителя двух святынь – короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда – с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия.

"С удовлетворением хочу отметить, что за короткий срок динамичное развитие нашего сотрудничества, основанное на традиционной дружбе, превратилось в прочное и надежное партнерство.

Сегодня Королевство является одним из главных политических партнеров Казахстана не только в ближневосточном регионе, но и в арабском мире. Наши страны активно взаимодействуют на мировом и региональном уровнях. Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и Саудовской Аравией продолжит развиваться и впредь.

Со своей стороны выражаю готовность к совместной работе с Вами для дальнейшего углубления всесторонних отношений на благо наших народов", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Саудовской Аравии благополучия и долголетия, а братскому саудовскому народу – счастья и процветания.

Напомним, в июле прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев побывал с визитом в Джидде, Саудовской Аравии, по приглашению короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда.

Его визит начался с посещения второй святыни ислама – мечети Пророка Мухаммеда Аль-Масджид ан-Набауи в Медине. Позже в Джидде состоялся саммит "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива". О чем говорил во время своей речи Токаев, мы писали тут.

Ровно за год до этого события президент Казахстана также посещал Джидду – там Токаев проводил переговоры с наследным принцем.

А в феврале президент поздравил короля Саудовской Аравии с Днем основания королевства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2093537-tokaev-obratilsya-k-korolyu-saudovskoy-aravii/

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