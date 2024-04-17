Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Россия выводит миротворцев из Нагорного Карабаха

Опубликовано:

Военные и танки
Военные. Фото: Amir Levy / Getty Images

Российские миротворцы будут выведены из Нагорного Карабаха.

«Да, это действительно так», — ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос о сообщениях о выводе войск в азербайджанских СМИ.

Азербайджан силой вернул себе Нагорный Карабах в сентябре прошлого года, несмотря на присутствие там российских миротворцев.

За этим последовало массовое бегство этнических армян, проживающих в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы в Карабахе

В 1991 году Россия стала одним из первых государств, признавших независимость Армении — так зародились дипломатические отношения между двумя странами, и на протяжении долгих лет Ереван продолжал укреплять связи с Москвой.

Первым важным этапом сотрудничества стало появление в 1992 году в Армении российских пограничников, помогавших охранять границу с Турцией и Ираном. Несколькими годами позднее Россия открыла в армянском Гюмри военную базу.

Россия в тот период усиливала своего военное присутствие в стратегически важных для себя районах, а Армения, постоянно сталкивавшаяся с геополитическими вызовами и конфликтами в регионе, видела в российской базе гарантию своей безопасности.

Напряжение в основном росло в Нагорно-Карабахской республике (НКР), не признанной даже Арменией, но ставшей причиной войн и конфликтов между Ереваном и Баку. Это напряжение в итоге вылилось в войну 2020-го года, в которой победил Азербайджан, а «второе место» заняла Россия.

Формально Азербайджану удалось вернуть себе почти все потерянные территории за исключением центральной части Нагорного Карабаха и Лачинского коридора, ведущего в Армению.

Именно по этой причине после окончания войны в регионе появился российский миротворческий контингент, а Россия, кажется, получила то, что хотела: конфликт снова был заморожен, а на территории, международно признанной Азербайджаном, разместились российские военные.

Их позиции там были шаткими и регулировались только одним документом — заявлением трех сторон о прекращении огня. То есть формально Азербайджан и Армения согласились на размещение в регионе российских миротворческих сил, но что именно военные будут там делать, в заявлении не говорилось.

В 2022 году России было не до Карабаха — президент Владимир Путин развязал полномасштабную войну против Украины и все силы бросил туда.

В результате роль Азербайджана и его главного союзника — Турции — для Москвы заметно выросла. После того, как Россию обложили санкциями, она не могла потерять важного союзника в их обходе в лице Анкары, способствовавшей параллельному импорту.

В сентябре 2023 года в ходе однодневной войны Россия окончательно продемонстрировала, что не готова вступать в конфликт с Баку — даже несмотря на гибель собственных миротворцев.

Символический день для Алиева

Фамиль Исмайлов, редактор Русской службы Би-би-си

Уход российских миротворцев из Карабаха означает, что в процессе возвращения Азербайджаном суверенитета над мятежным регионом поставлена последняя точка.

В Карабах они прибыли уже 10 ноября 2020 года — как только Алиев, Пашинян и Путин согласовали документ о прекращении боевых действий.

По соглашению, армянские силы обязались передать под контроль Азербайджана удерживавшиеся ими районы, а российские миротворцы брали под свою защиту армянское население непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, а под свой контроль — Лачинский коридор, соединяющий Карабах с территорией Армении.

Тот факт, что российский контингент вылетел в регион практически сразу, мог говорить о заранее запланированной переброске. В те дни один из высокопоставленных чиновников Азербайджана сказал в частном разговоре: «Нам сделали предложение, от которого мы не могли отказаться».

Миротворцы должны были провести в Карабахе пять лет, в дальнейшем Азербайджан мог продлить их мандат. Азербайджан вернул полный контроль над Карабахом гораздо раньше, и российские военные не оказались преградой для этого плана.

Наличие российской военной базы в Армении тоже не оказало влияния на ход войны за Карабах между Азербайджаном и Арменией: ни в 44-дневной войне 2020-года, ни в операции по окончательному контролю над Карабахом в сентябре 2023-го, во время которой погибли четверо российских военнослужащих.

В 1992-м году руководство Азербайджана имело возможность договориться с советскими военными о подавлении армянского сопротивления в Карабахе силами дислоцированной в Гяндже 104-й десантно-штурмовой дивизии, рассказывал мне знакомый с переговорами азербайджанский чиновник.

Тогдашний президент Азербайджана, лидер Народного фронта Абульфаз Эльчибей потребовал вывода советской армии с территории страны, и договориться не удалось. Подразделения покинули Азербайджан, но в результате армянские силы захватили контроль над Нагорным Карабахом и семью окружающими районами Азербайджана, а Абульфаз Эльчибей был вынужден покинуть свой пост. В итоге руководителем Азербайджана стал Гейдар Алиев, отец нынешнего президента страны.

Несомненно, для Ильхама Алиева, равно как и для миллионов его соотечественников, сегодняшний день станет символическим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2086616-rossiya-vyvodit-mirotvortsev-iz-nagornogo-karabaha/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Президент Грузии помилует приговоренного к девяти годам тюрьмы участника акций против «закона об иноагентах». Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный состоялся с третьей попытки Роскошь, нищета и нелюбовь к «оккупантам». Сирия, в которую я вернулась, стала совершенно другой страной
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.