Россия выводит миротворцев из Нагорного Карабаха

Российские миротворцы будут выведены из Нагорного Карабаха.

«Да, это действительно так», — ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос о сообщениях о выводе войск в азербайджанских СМИ.

Азербайджан силой вернул себе Нагорный Карабах в сентябре прошлого года, несмотря на присутствие там российских миротворцев.

За этим последовало массовое бегство этнических армян, проживающих в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы в Карабахе

В 1991 году Россия стала одним из первых государств, признавших независимость Армении — так зародились дипломатические отношения между двумя странами, и на протяжении долгих лет Ереван продолжал укреплять связи с Москвой.

Первым важным этапом сотрудничества стало появление в 1992 году в Армении российских пограничников, помогавших охранять границу с Турцией и Ираном. Несколькими годами позднее Россия открыла в армянском Гюмри военную базу.

Россия в тот период усиливала своего военное присутствие в стратегически важных для себя районах, а Армения, постоянно сталкивавшаяся с геополитическими вызовами и конфликтами в регионе, видела в российской базе гарантию своей безопасности.

Напряжение в основном росло в Нагорно-Карабахской республике (НКР), не признанной даже Арменией, но ставшей причиной войн и конфликтов между Ереваном и Баку. Это напряжение в итоге вылилось в войну 2020-го года, в которой победил Азербайджан, а «второе место» заняла Россия.

Формально Азербайджану удалось вернуть себе почти все потерянные территории за исключением центральной части Нагорного Карабаха и Лачинского коридора, ведущего в Армению.

Именно по этой причине после окончания войны в регионе появился российский миротворческий контингент, а Россия, кажется, получила то, что хотела: конфликт снова был заморожен, а на территории, международно признанной Азербайджаном, разместились российские военные.

Их позиции там были шаткими и регулировались только одним документом — заявлением трех сторон о прекращении огня. То есть формально Азербайджан и Армения согласились на размещение в регионе российских миротворческих сил, но что именно военные будут там делать, в заявлении не говорилось.

В 2022 году России было не до Карабаха — президент Владимир Путин развязал полномасштабную войну против Украины и все силы бросил туда.

В результате роль Азербайджана и его главного союзника — Турции — для Москвы заметно выросла. После того, как Россию обложили санкциями, она не могла потерять важного союзника в их обходе в лице Анкары, способствовавшей параллельному импорту.

В сентябре 2023 года в ходе однодневной войны Россия окончательно продемонстрировала, что не готова вступать в конфликт с Баку — даже несмотря на гибель собственных миротворцев.

Символический день для Алиева

Фамиль Исмайлов, редактор Русской службы Би-би-си

Уход российских миротворцев из Карабаха означает, что в процессе возвращения Азербайджаном суверенитета над мятежным регионом поставлена последняя точка.

В Карабах они прибыли уже 10 ноября 2020 года — как только Алиев, Пашинян и Путин согласовали документ о прекращении боевых действий.

По соглашению, армянские силы обязались передать под контроль Азербайджана удерживавшиеся ими районы, а российские миротворцы брали под свою защиту армянское население непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, а под свой контроль — Лачинский коридор, соединяющий Карабах с территорией Армении.

Тот факт, что российский контингент вылетел в регион практически сразу, мог говорить о заранее запланированной переброске. В те дни один из высокопоставленных чиновников Азербайджана сказал в частном разговоре: «Нам сделали предложение, от которого мы не могли отказаться».

Миротворцы должны были провести в Карабахе пять лет, в дальнейшем Азербайджан мог продлить их мандат. Азербайджан вернул полный контроль над Карабахом гораздо раньше, и российские военные не оказались преградой для этого плана.

Наличие российской военной базы в Армении тоже не оказало влияния на ход войны за Карабах между Азербайджаном и Арменией: ни в 44-дневной войне 2020-года, ни в операции по окончательному контролю над Карабахом в сентябре 2023-го, во время которой погибли четверо российских военнослужащих.

В 1992-м году руководство Азербайджана имело возможность договориться с советскими военными о подавлении армянского сопротивления в Карабахе силами дислоцированной в Гяндже 104-й десантно-штурмовой дивизии, рассказывал мне знакомый с переговорами азербайджанский чиновник.

Тогдашний президент Азербайджана, лидер Народного фронта Абульфаз Эльчибей потребовал вывода советской армии с территории страны, и договориться не удалось. Подразделения покинули Азербайджан, но в результате армянские силы захватили контроль над Нагорным Карабахом и семью окружающими районами Азербайджана, а Абульфаз Эльчибей был вынужден покинуть свой пост. В итоге руководителем Азербайджана стал Гейдар Алиев, отец нынешнего президента страны.

Несомненно, для Ильхама Алиева, равно как и для миллионов его соотечественников, сегодняшний день станет символическим.