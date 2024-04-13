Токаев посетит Армению на следующей неделе
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит с однодневным официальным визитом Республику Армения в предстоящий понедельник, анонсировал Акорда, передает NUR.KZ.
15 апреля президент Касым-Жомарт Токаев посетит с однодневным официальным визитом Республику Армения и проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном
По завершении программы визита глава государства вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков.
Напомним, на прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочим визитом Узбекистан – в аэропорту его лично встретил Шавкат Мирзиеев.
Главы двух государств провели неформальную встречу, на которой обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.
Позже президенты посетили исторические достопримечательности - городище Ичан-кала, расположенное в историческом центре древней Хивы.
После Мирзиеев лично проводил Токаева в аэропорту Ургенча.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2084171-tokaev-posetit-armeniyu-na-sleduyuschey-nedele/