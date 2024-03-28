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Граждане каких стран чаще всего посещают Казахстан, рассказали в МВД

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Рабочий со специнструментами
Рабочий. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр внутренних дел в кулуарах сената сегодня рассказал, граждане каких стран чаще всего приезжают в Казахстан на заработки, передает корреспондент NUR.KZ.

Замглавы МВД Игорь Лепеха назвал топ-5 стран, граждане которых едут в Казахстан на работу.

"Какие страны лидируют в плане миграции в Казахстан: Узбекистан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и КНР", – сказал он.

Так, по его словам, с начала года в нашу страну въехало 1,073 млн граждан Узбекистана, при этом выехало 982 тысячи.

"По результатам прошлого года они лидируют в этом плане: 5 000 396 граждан въехало, 5 000 373 гражданина выехало. 411 граждан Узбекистана нами было поставлено на временный учет. 367 – с целью работы, остальные – учеба, с целью восстановления семьи, лечение и все остальное. То есть преимущественно это транзит через нашу страну в соседние страны.

По гражданам Таджикистана: с начала года к нам прибыло 218,5 тыс. граждан, убыло 213 726 тысяч. За нарушение миграционного законодательства мы привлекли к административной ответственности 710 граждан Таджикистана, выдворили 195 человек", – добавил вице-министр.

Отметим, что в ноябре прошлого года в Казахстане планировалось усложнить порядок получения ИИН иностранцами и лицами без гражданства. МВД РК инициировало внесение поправок в правила получения услуги.

Также мы писали, сколько денег заработали иностранцы, находясь в Казахстане.

Недавно в Минтруда сообщили, что на начало февраля 2024 года в Казахстане официально работают 12 882 иностранных гражданина. Большая часть из них являются гражданами Китая.

При этом основными странами исхода трудовых мигрантов назвали Китай, Индию, Турцию, Узбекистан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2074695-grazhdane-kakih-stran-zhivut-i-rabotayut-v-kazahstane-rasskazali-v-mvd/

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