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Токаев встретился с министром энергетики Саудовской Аравии (фото)

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Касым-Жомарт Токаев и министр энергетики Саудовской Аравии
Токаев и министр энергетики Саудовской Аравии. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия Абдулазизом бен Салманом Аль Саудом, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития энергетического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Саудовской Аравией.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахско-саудовские отношения достигли беспрецедентного уровня. Он напомнил, что его договоренности с наследным принцем, премьер-министром Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом придали мощный импульс двустороннему взаимодействию во всех секторах.

Делегация Саудовской Аравии
Делегация Саудовской Аравии. Фото: akorda.kz

"Мы рассматриваем Ваш визит как символ дружбы и тесных связей между двумя государствами. Я до сих пор нахожусь под очень позитивным впечатлением от своего визита в Вашу великую страну. Визит был действительно успешным. Мы достигли договоренностей по очень многим вопросам, прежде всего, о сотрудничестве в такой ключевой сфере, как энергетика. Уверен в светлом будущем наших отношений. Наше сотрудничество имеет стратегический характер. Пользуясь случаем, я хотел бы передать наилучшие пожелания его королевскому высочеству Мухаммеду бен Салману", – отметил Токаев.

Подписание соглашения
Подписание соглашения. Фото: akorda.kz

В свою очередь Абдулазиз бен Салман поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием.

"Мы высоко ценим двусторонние отношения с Казахстаном, которые имеют глубокие исторические корни. Саудовская Аравия была в числе первых стран, протянувших руку помощи только что обретшему свою независимость Казахстану", – сказал министр.

Принимавший участие во встрече председатель совета директоров саудовской компании ACWA Power Мухаммед Абунайян рассказал о перспективах совместного инвестиционного проекта по строительству ветряной электростанции мощностью 1 ГВт в области Жетiсу, а также о планах по взаимодействию с Казахстаном в сфере "зеленой" энергетики.

По итогам встречи было подписано соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Саудовской Аравии о реализации совместного проекта по строительству ветроэлектростанции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2065092-tokaev-vstretilsya-s-ministrom-energetiki-saudovskoy-aravii/

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