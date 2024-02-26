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30 лет независимости Казахстана

Токаев поздравил Эрдогана с юбилеем

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган
Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы поздравить его с 70-летием, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летним юбилеем. Глава нашего государства пожелал президенту Турции успехов и выразил уверенность в том, что благодаря его дальновидной политике и неустанной работе братская страна продолжит свое движение по пути поступательного развития и укрепления авторитета в мировом сообществе.

В ходе беседы лидеры обменялись мнениями по вопросам развития всестороннего стратегического сотрудничества между Казахстаном и Турцией, уделив особое внимание расширению партнерства в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Наряду с этим стороны обсудили ход реализации повестки председательства Казахстана в Организации тюркских государств.

Напомним, в начале ноября прошлого года глава Турции прилетал в Казахстан для участия в 10-м саммите Организации тюркских государств. Мы показывали, как Тайипа Реджепа Эрдогана встречали в Астане.

А в марте 2023 года Касым-Жомарт Токаев посещал Анкару с рабочим визитом.

В ходе него президенты двух стран провели переговоры. Тогда Токаев отмечал, что Турция является одним из главных торговых партнеров нашей страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2063053-tokaev-pozdravil-erdogana-s-yubileem/

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