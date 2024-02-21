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Токаев прилетел в Казань (фото)

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Касым-Жомарт Токаев в Казани
Токае в Казани. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в столицу Республики Татарстан с рабочим визитом – глава государства примет участие в крупном мероприятии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Казань, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

В ходе визита глава государства примет участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего", а также проведет ряд встреч.

По данным на сайте Дирекции спортивных и соцпроектов Казани говорится, что "Игры будущего" – это спортивное событие на стыке спорта, науки и технологий, синергия классических и цифровых видов спорта. Мероприятие пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2062257-tokaev-priletel-v-kazan/

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