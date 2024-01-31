Казахстанцы смогут легально работать в Катаре

Минтруда и соцзащиты населения в рамках соглашения между Казахстаном и Катаром намерено урегулировать трудоустройство казахстанцев в этой стране, передает NUR.KZ со ссылкой на портал "Открытые НПА".

Ведомство опубликовало проект постановления "О подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Государства Катар о регулировании трудоустройства работников из Республики Казахстан в государстве Катар.

"Наем работников из Республики Казахстан, их въезд и трудоустройство в государстве Катар регулируются согласно национальному законодательству и процедурам, применяемым в обеих странах", – говорится в документе.

Уполномоченными органами по реализации данного соглашения являются:

Министерство труда государства Катар.

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Как отмечается в проекте постановления, уполномоченные органы сторон обмениваются заявками на набор. Принимающая сторона предоставляет перечень требуемых профессий с квалификацией направляющей стороне.

"Если работодатель в государстве Катар желает нанять и трудоустроить работников из Республики Казахстан с особой квалификацией, он должен указать эту квалификацию в своей заявке принимающей стороне.

Катарскому работодателю, либо уполномоченному представителю из числа его сотрудников, либо через бюро по трудоустройству, уполномоченной принимающей стороной, разрешается выполнять все процедуры, необходимые для отбора работников из Республики Казахстан и их поездки в государство Катар", – говорится в соглашении.

В заявлении о приеме на работу должно быть указано:

требуемая квалификация; опыт и специализация; возможная продолжительность трудового договора; подробные условия найма, особенно заработная плата, вознаграждение по окончании службы; испытательный срок и условия, касающиеся транспорта и проживания, а также вся основная информация, которая может позволить работникам из РК принять решение о подписании трудового договора.

Согласно документу, Казахстан принимает необходимые меры для проведения процедур медицинского осмотра, получения паспортов и разрешений на проезд для работников, желающих работать в Катаре, а также предоставляет таким работникам информацию об условиях работы, расходах и уровне жизни в этой стране.

Кроме того, в соглашении говорится, что принимающая сторона может предпринять процедуры по репатриации любого количества работников из РК по истечении срока действия их индивидуальных трудовых договоров.

Принимающая сторона также может предпринять те же процедуры до истечения срока действия индивидуальных трудовых договоров, когда потребность в трудоустройстве заканчивается, при условии, что в этом последнем случае заработная плата работников и другие права, возникающие у них в соответствии с заключенными с ними индивидуальными трудовыми договорами или в соответствии с законом о труде в Катаре, будут им выплачены.

Также Катар может принять меры по репатриации любого количества работников из Казахстана, если их нахождение в стране стало противоречить общественным интересам или национальной безопасности.

"Работодатель несет все расходы по проезду работников из Республики Казахстан к месту работы в государстве Катар, когда они впервые приступают к работе, и несет необходимые расходы по их возвращению из государства Катар по окончании работы.

Работодатель также несет расходы на проезд работников в оба конца в периоды отпусков. Такие расходы не должны включать в себя стоимость оформления паспорта или оплату каких-либо депозитов", – сообщается в документе.

При этом работодатель освобождается от расходов, связанных с возвращением работника из Казахстана на родину, в следующих двух случаях:

если работник увольняется до окончания срока действия трудового договора;

если он совершает проступок, который требует его увольнения с работы без предупреждения и без выплаты вознаграждения по окончании службы в соответствии с "Законом о труде" Катара.

"Условия и сроки найма работников из Республики Казахстан в государстве Катар определяются индивидуальным трудовым договором, заключаемым между работником и работодателем в соответствии с типовым договором, прилагаемым к настоящему соглашению, который является неотъемлемой частью настоящего соглашения.

Индивидуальный трудовой договор оформляется на арабском, казахском и английском языках в четырех подлинных экземплярах, один из которых хранится у работодателя, второй – у работника, третий передается на хранение в Министерство труда государства Катар, четвертый экземпляр – в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", – говорится в соглашении.

Публичное обсуждение проекта постановления продлится до 13 февраля.

Напомним, в начале года стало известно, что Казахстан могут включить в южнокорейскую систему "Employment Permit System", что позволит нашим гражданам легально работать в Южной Корее.

Также в Комитете по миграции при Министерстве труда и соцзащиты населения были обсуждены вопросы трудовой деятельности казахстанцев в Великобритании.

Позже официальный представитель МИД Айбек Смадияров прокомментировал возможность предоставления казахстанцам права работать в Южной Корее и Великобритании. Он отметил, что Министерство труда и социальной защиты населения нашей страны объявило о начале переговоров.