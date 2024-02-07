Стоимость шенгенской визы может повыситься для казахстанцев в 2024 году
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В Еврокомиссии рассматривают возможность увеличить стоимость шенгенской визы. Если инициативу одобрят, изменения вступят в силу уже в этом году, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщила Ассоциация туроператоров России, Еврокомиссия предложила увеличить базовый сбор за шенгенскую визу на 12 процентов – то есть с 80 до 90 евро (от примерно 40 тыс. до 44 тыс. тенге по текущему курсу) для взрослых и с 40 до 45 евро – для детей (от 19 тыс. до 22 тыс. тенге).
Таким образом, если инициатива будет одобрена, то "шенген" подорожает уже в этом году.
Соответствующее предложение опубликовано на официальном сайте ЕК. Его обсуждение продлится до 1 марта. Как отмечает издание, изменения коснутся стран, с которыми не достигнуто соглашение об упрощенном визовом режиме с Евросоюзом.
Кроме того, если стоимость визы повысится до 90 евро, то с 40 до 45 евро увеличится и сумма сервисного сбора, которую могут взимать внешние поставщики услуг. При этом за продление визы по-прежнему необходимо будет платить 30 евро.
По информации на сайте Представительства Германии в Казахстане, шенгенская виза дает право на пребывание на территории стран Шенгенской зоны в течение не более чем 90 дней на протяжении каждого 180-дневного периода.
На сайте Schengen-Visa говорится, что на сегодняшний день участниками Шенгенской зоны являются 26 государств. Среди них – Германия, Австрия, Бельгия, Чешская Республика, Дания, Словакия, Испания, Франция и другие.
К слову, в октябре 2023 года официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров высказался о возможности облегчения европейской стороной визового режима для казахстанцев. По его словам, была достигнута договоренность, что европейская сторона будет облегчать казахстанцам получение визы.
Позже в декабре в МИД рассказали подробности об упрощении визового режима Казахстана с ЕС. Также недавно состоялись переговоры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2059711-stoimost-shengenskoy-vizy-mozhet-povysitsya-dlya-kazahstantsev-v-2024-godu/