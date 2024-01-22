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30 лет независимости Казахстана

Зачем Казахстан проводит переговоры по Сирии, объяснил МИД

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Разрушенный дом в Дамаске
Разрушенный дом в Дамаске. Фото: Louai Beshara/AFP via Getty Images

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге ведомства анонсировал проведение очередного раунда переговоров по Сирии, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что 24-25 января в Астане пройдет 21 международная встреча по Сирии в рамках астанинского процесса.

По его словам, в переговорах примут участие делегации России, Турции, Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается участие представителей Иордана, Иордании, Ирака и Ливана, а также ООН, управления комиссара ООН по делам беженцев и международного комитета Красного креста.

"В предварительной повестке – вопросы развития региональной обстановки вокруг Сирии, усилий по комплексному урегулированию в стране, гуманитарная ситуация, мобилизация усилий международного сообщества с целью содействия постконфликтному восстановлению Сирии и другие вопросы", – отметил спикер.

В связи с этим журналисты поинтересовались, сколько средств уходит из бюджета на организацию этих встреч и для чего они нужны Казахстану.

"Как вы помните, в прошлом году мы приостановили переговоры по сирийскому процессу на территории Казахстана в Астане. Но с одной оговоркой: если страны гаранты обратятся к нам с такой просьбой. И вот по прошествии времени коллективное обращение все-таки поступило, мы рассмотрели и решили.

Не так много (средств тратится – прим. ред.) по сравнению с тем, какой эффект это все-таки имеет на внешнюю политику, имидж страны и те плюсы, при которых миротворческий потенциал, дипломатический потенциал нашей страны раскрывается более полно", – заявил в ответ Айбек Смадияров.

Напомним, что в прошлом году после нападения ХАМАС на Израиль Минобороны Сирии заявило, что Международный аэропорт Алеппо, одного из крупнейших городов страны, полностью выведен из строя после ударов израильских ударов.

Позже в Сирии вновь заявили, что военные Израиля нанесли удары по аэропортам в Алеппо и Дамаске.

В конце октября ВВС США нанесли авиаудары по двум военным объектам в районе города Абу-Камаль на востоке Сирии, которые, по данным Пентагона, используются иранским Корпусом стражей исламской революции и родственными ему группировками. В Вашингтоне заявили, что атака была предпринята в ответ на череду нападений на американские военные базы в Сирии и Ираке.

На прошлой неделе в Казахстане совместном заседании парламента депутаты приняли предложение о направлении миротворцев для участия в миссиях ООН. Миссии пройдут в Сирии, Палестине, Израиле, Южном Судане и Судане.

А вчера стало известно, что руководитель иранской разведки в Сирии и еще четверо членов иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) были убиты в ходе ракетного удара по одному из районов Дамаска. Иран обвинил в нападении Израиль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2056741-zachem-kazahstan-provodit-peregovory-po-sirii-obyasnil-mid/

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