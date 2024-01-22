Зачем Казахстан проводит переговоры по Сирии, объяснил МИД

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге ведомства анонсировал проведение очередного раунда переговоров по Сирии, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что 24-25 января в Астане пройдет 21 международная встреча по Сирии в рамках астанинского процесса.

По его словам, в переговорах примут участие делегации России, Турции, Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается участие представителей Иордана, Иордании, Ирака и Ливана, а также ООН, управления комиссара ООН по делам беженцев и международного комитета Красного креста.

"В предварительной повестке – вопросы развития региональной обстановки вокруг Сирии, усилий по комплексному урегулированию в стране, гуманитарная ситуация, мобилизация усилий международного сообщества с целью содействия постконфликтному восстановлению Сирии и другие вопросы", – отметил спикер.

В связи с этим журналисты поинтересовались, сколько средств уходит из бюджета на организацию этих встреч и для чего они нужны Казахстану.

"Как вы помните, в прошлом году мы приостановили переговоры по сирийскому процессу на территории Казахстана в Астане. Но с одной оговоркой: если страны гаранты обратятся к нам с такой просьбой. И вот по прошествии времени коллективное обращение все-таки поступило, мы рассмотрели и решили.

Не так много (средств тратится – прим. ред.) по сравнению с тем, какой эффект это все-таки имеет на внешнюю политику, имидж страны и те плюсы, при которых миротворческий потенциал, дипломатический потенциал нашей страны раскрывается более полно", – заявил в ответ Айбек Смадияров.

Напомним, что в прошлом году после нападения ХАМАС на Израиль Минобороны Сирии заявило, что Международный аэропорт Алеппо, одного из крупнейших городов страны, полностью выведен из строя после ударов израильских ударов.

Позже в Сирии вновь заявили, что военные Израиля нанесли удары по аэропортам в Алеппо и Дамаске.

В конце октября ВВС США нанесли авиаудары по двум военным объектам в районе города Абу-Камаль на востоке Сирии, которые, по данным Пентагона, используются иранским Корпусом стражей исламской революции и родственными ему группировками. В Вашингтоне заявили, что атака была предпринята в ответ на череду нападений на американские военные базы в Сирии и Ираке.

На прошлой неделе в Казахстане совместном заседании парламента депутаты приняли предложение о направлении миротворцев для участия в миссиях ООН. Миссии пройдут в Сирии, Палестине, Израиле, Южном Судане и Судане.

А вчера стало известно, что руководитель иранской разведки в Сирии и еще четверо членов иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) были убиты в ходе ракетного удара по одному из районов Дамаска. Иран обвинил в нападении Израиль.