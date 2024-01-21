При ударе по Сирии убиты пятеро сотрудников иранской разведки. Иран винит Израиль

Руководитель иранской разведки в Сирии и еще четверо членов иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) были убиты в ходе ракетного удара по одному из районов Дамаска. Иран обвинил в нападении Израиль.

В числе погибших - глава информационного подразделения КСИР в Сирии. Иранское информационное агентство Mehr пишет, что погиб глава разведки Корпуса стражей в Сирии Юсеф Омидзаде, его заместитель и другие военные Корпуса.

В результате удара по жилому дому в районе Меззе погибли еще 10 человек, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Сирийское государственное информагентство SANA называет случившееся «актом израильской агрессии».

Президент Ирана Эбрахим Раиси выступил с заявлением по поводу удара и обвинил в нем Израиль. Он заявил, что такие действия «не останутся без ответа».

В заявлении, опубликованном на официальном сайте президента, Раиси выразил соболезнования семьям погибших, которых он назвал мучениками. Он поклялся отомстить за их смерть и назвал нападение «трусливым убийством пяти самых выдающихся советников Ирана».

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что недавние нападения были «агрессивным и провокационным» актом Израиля, и призвало международного сообщество осудить их.

Израиль пока не прокомментировал ракетный обстрел сирийской столицы.

Ракетный удар в субботу, 20 января, был нанесен по территории района Меззе в юго-западной части Дамаска. Это относительно престижный район, где находятся штаб-квартира ООН в Дамаске, ряд посольств, а также военный аэродром.

Агентство AFP со ссылкой на очевидцев сообщает, что на западе Меззе было видны огромные клубы дыма. «Звук был очень похож на ракетный удар, минутой позже я услышал сирены скорой помощи», — рассказал агентству один из очевидцев.

Сирийское государственное Арабское агентство новостей передает, ссылаясь на военные источники, что военным удалось перехватить одну из ракет, однако пострадали некоторые здания и гражданские лица.

Не первый удар

На протяжении последних лет Израиль регулярно наносит удары по территории Сирии — по целям, где, по предположению израильских военных, могут находиться иранские базы. Эти удары участились после нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года.

Высокопоставленные члены Корпуса стражей Исламской революции постоянно присутствуют в Сирии с начала гражданской войны в стране, начавшейся в 2011 году.

На протяжении всего конфликта Иран наряду с Россией оказывает поддержку сирийскому президенту Башару Асаду в противостоянии с повстанцами и противниками его режима.

В конце декабря в результате израильского удара по пригороду Дамаска погибли 11 членов КСИР, в том числе один из его высокопоставленных членов — генерал Саид Реза Мусави. По сообщению агентства Tasnim, Мусави помогал координировать сотрудничество между Тегераном и Дамаском.

16 января Иран нанес удары по территории Пакистана - по двум базам суннитской группировки «Джейш аль-Адль», которую Тегеран считает террористической организацией. Это произошло на следующий день после того, как Тегеран нанес удары по северу Ирака и Сирии. По данным КСИР, один ракетный удар был нанесен по штабу израильской спецслужбы «Моссад» в курдском регионе Ирака.

18 января Исламабад нанес удары по нескольким объектам на территории Ирана.