Для казахстанцев начала действовать безвиз на Сейшелах

На брифинге в МИД официальный представитель Айбек Смадияров сообщил о том, что вступил в действие безвиз между Казахстаном и Сейшелами, передает корреспондент NUR.KZ.

Сообщается, что безвизовый режим Казахстана и Сейшел начал действовать с 6 января – он распространяется на однократный и многократный въезд.

Таким образом, казахстанцы могут каждые полгода приезжать на Сейшелы на 30 дней.

Напомним, взаимный безвизовый режим между странами был одобрен в конце сентября 2023 года.

Подробности соглашения стали известны в конце ноября – отмечалось, что безвиз коснется не всех категорий поездок на Сейшелы. К примеру, казахстанцы, отправляющиеся на острова для бизнеса, трудоустройства или учебы все же должны получить визу.

По данным "Британской энциклопедии", Сейшельские острова – это островная республика в западной части Индийского океана, состоящая из около 115 островов. Основные острова Сейшельских островов расположены примерно 1600 километрах к востоку от Кении и примерно 1100 километрах к северо-востоку от Мадагаскара. Столица Виктория расположена на острове Маэ.

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