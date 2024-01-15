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30 лет независимости Казахстана

Для казахстанцев начала действовать безвиз на Сейшелах

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Сейшельские острова
Сейшельские острова. Иллюстративное фото: Getty images / Anders Blomqvist

На брифинге в МИД официальный представитель Айбек Смадияров сообщил о том, что вступил в действие безвиз между Казахстаном и Сейшелами, передает корреспондент NUR.KZ.

Сообщается, что безвизовый режим Казахстана и Сейшел начал действовать с 6 января – он распространяется на однократный и многократный въезд.

Таким образом, казахстанцы могут каждые полгода приезжать на Сейшелы на 30 дней.

Напомним, взаимный безвизовый режим между странами был одобрен в конце сентября 2023 года.

Подробности соглашения стали известны в конце ноября – отмечалось, что безвиз коснется не всех категорий поездок на Сейшелы. К примеру, казахстанцы, отправляющиеся на острова для бизнеса, трудоустройства или учебы все же должны получить визу.

По данным "Британской энциклопедии", Сейшельские острова – это островная республика в западной части Индийского океана, состоящая из около 115 островов. Основные острова Сейшельских островов расположены примерно 1600 километрах к востоку от Кении и примерно 1100 километрах к северо-востоку от Мадагаскара. Столица Виктория расположена на острове Маэ.

Также сегодня мы рассказывали о безвизовых странах для казахстанцев в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2055598-dlya-kazahstantsev-nachala-deystvovat-bezviz-na-seyshelah/

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