Когда заработает безвизовый режим с Сейшелами

Стало известно, когда вступит в силу соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и Сейшелами, передает NUR.KZ.

Само соглашение было подписано в Нью-Йорке на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре этого года, отмечали ранее на официальном сайте МИД РК.

А 17 ноября текущего года правительство РК утвердило данное соглашение - оно опубликовано в эталонном контрольном банке НПА РК.

В тексте соглашения говорится о том, что граждане обоих государств, владельцы действительных проездных документов, освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на срок, не превышающий 30 календарных дней с даты их въезда в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Однако граждане, намеревающиеся пребывать на территории государства другой стороны с целью ведения бизнеса, трудоустройства или учебы дольше максимального срока, должны получить соответствующую визу, необходимую в соответствии с законодательством государства принимающей стороны.

В статье 11 постановления говорится о том, что данное соглашение вступает в силу через 30 календарных дней после даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о завершении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Напомним, что 10 ноября 2023 года увеличился список стран, куда казахстанцы могут поехать без визы - к ним добавился Китай.

В середине мая в рамках визита Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.

Однако потребовалось почти полгода, чтобы завершить внутригосударственные процедуры, прежде чем соглашение вступит в законную силу.

В настоящий момент число стран, куда казахстанцы могут поехать без визы, составляет 34.