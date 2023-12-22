Токаев встретился с послом США в Казахстане Дэниелом Розенблюмом

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с послом США в Казахстане Дэниелом Розенблюмом. Стороны обсудили двусторонние отношения, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев принял посла США в Казахстане Дэниела Розенблюма, сообщила пресс-служба президента в официальном Telegram-канале.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития двусторонних отношений между Казахстаном и Соединенными Штатами, а также актуальные темы глобальной и региональной безопасности.

Как подчеркнул президент Касым-Жомарт Токаев, казахстанско-американское сотрудничество охватывает широкий спектр направлений, включая вопросы безопасности, устойчивого развития, климатическую повестку и гуманитарные связи.

Глава государства назвал экономическое взаимодействие движущей силой двусторонних отношений и отметил необходимость расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в рамках деятельности Совета по привлечению инвестиций.

Участники встречи обсудили возможности расширения контактов в таких сферах, как торговля, транспорт, логистика, "зеленая" энергетика, экология, горнодобывающая промышленность.

Добавим, в сентябре Розенблюм заявил, что у Штатов есть сильный интерес в том, чтобы упростить получение виз казахстанскими гражданами, а также комментировал вопрос ношения хиджаба в школах Казахстана – он отметил, что США поддерживают свободу вероисповедания.

По информации на официальном сайте посольства и консульства Соединенных Штатов в РК, Дэниел Розенблюм принял присягу в качестве посла своей страны в Казахстане 28 октября 2022 года. Перед этим, в августе, американский сенат утвердил его кандидатуру. Предшественник Розенблюма, Уильям Мозер, завершил свою работу в нашей стране в сентябре минувшего года.

До должности посла в Казахстане Дэниел Розенблюм занимал пост посла США в Узбекистане с 2019 по 2022 год, и являлся зампомощника Госсекретаря по ЦА в Управлении Госдепа по делам Южной и Центральной Азии.

С 2008 по 2014 год – координатор помощи США странам Европы и Центральной Азии, отвечал за обеспечение стратегического и эффективного распределения и расходования средств, выделяемых на иностранную помощь в размере более 1 миллиарда долларов в год. До этого он занимал различные должности в офисе Координатора помощи.

В 1980-х годах Розенблюм работал советником сенатора США Карла Левина. Окончил со степенью бакалавра искусств Йельский Университет, а также получил степени магистра в области советских исследований и международной экономики в Школе передовых международных исследований имени Джонса Хопкинса.