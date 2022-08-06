Сенат США утвердил нового посла в Казахстане

Дэниель Розенблюм. Фото: facebook.com/usembassy.nursultan

Сенат Соединенных Штатов Америки утвердил нового посла в Казахстане. Должность занял Дэниел Розенблюм. Об этом сообщается на официальной странице посольства США в РК в Facebook.

"Сенат США утвердил на пост посла в Казахстане кандидатуру Дэниела Н. Розенблюма. Поздравляем посла Розенблюма! Мы с нетерпением ждем встречи с вами здесь", - говорится в сообщении.

Дэниел Розенблюм работал послом США в Узбекистане с 2019 года. До прихода в Госдеп он провел шесть лет в Институте свободных профсоюзов (FTUI), где управлял распределением грантов правительства США, связанных с посткоммунистическим переходным периодом в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе.

Розенблюм получил степень бакалавра истории в Йельском университете и степень магистра советских исследований и международной экономики в Школе передовых международных исследований при университете Джонса Хопкинса. Владеет русским языком.

Напомним, в начале июня президент США Джо Байден предложил на должность чрезвычайного и полномочного посла в Казахстане Даниэля Розенблюма.

Предыдущий посол США в Казахстане Уильям Мозер завершил свою работу в нашей стране в сентябре минувшего года. С октября того же года обязанности посла США исполняла Джуди Куо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1982050-senat-ssha-utverdil-novogo-posla-v-kazahstane/