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30 лет независимости Казахстана

"Всегда лучше быть внутри такой организации, чем вне ее": замглавы МИД о членстве Казахстана в ОДКБ

Опубликовано:

Кайрат Умаров
Кайрат Умаров. Фото: Telegram/МИД РК

Первый заместитель министра иностранных дел Кайрат Умаров сегодня в кулуарах мажилиса рассказал, что Казахстан выходить из ОДКБ не собирается, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты озвучили распространившееся мнение о том, что Казахстану надо выйти из состава ОДКБ, и поинтересовались, что по этому поводу думает первый замглавы МИД Кайрат Умаров.

"Думаю, мнений очень много в отношении членства в этой организации. Но на сегодняшний день ни одно государство в официальном порядке не обратилось в эту организацию, чтобы прекратить свое членство. Поэтому мы не ожидаем каких-то изменений в составе ОДКБ. Всегда лучше быть внутри такой организации, чем вне ее. У Казахстана нет абсолютно таких планов", – заявил он.

Он напомнил, что Казахстан стоял у истоков создания этой организации.

"Мы считаем, что она работает на наши интересы. Все решения в рамках ОДКБ принимаются на основе принципа консенсуса. Ни одному государству не может быть навязано какое-то решение. Мы считаем, что организация отвечает нашим интересам, позволяет обсуждать какие-либо вопросы, связанные с сотрудничеством стран-членов ОДКБ", – пояснил Умаров.

Замглавы МИД сообщил, что на сессии Совета ОДКБ никаких сенсационных новостей не ожидается.

"Предполагается обсуждение наших уставных направлений работы. Там будет приниматься декларация по сотрудничеству стран и ряд других документов, но они более технического характера, чтобы улучшить координацию в рамках ОДКБ.

Думаю, завтра увидите эти документы, когда пройдет заседание. Сегодня, наверное, будет неправильным говорить о чем-то. Будет принято решение глав государств. На основании этого информация будет опубликована. Это плановая регулярная встреча, которая проводится, чтобы решать технические моменты в рамках организации", – резюмировал Кайрат Умаров.

Напомним, что сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится в Минске 23 ноября. В ней примет участие президент Касым-Жомарт Токаев.

Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не приедет на саммит ОДКБ. Позже он заверил, что речь о выходе его страны из организации не идет, однако блоку и самой Армении нужно задуматься над следующими шагами. Сейчас же страна, по словам Пашиняна, ищет и других партнеров в сфере безопасности.

Добавим, что деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направлена на укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В состав ОДКБ сейчас входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2047086-vsegda-luchshe-byt-vnutri-takoy-organizatsii-chem-vne-ee-zamglavy-mid-o-chlenstve-kazahstana-v-odkb/

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