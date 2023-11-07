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30 лет независимости Казахстана

"Сначала экономика, потом – политика": Жумангарин о приезде Путина в Казахстан

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Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Parker Song - Pool/Getty Images

Заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин в кулуарах кабмина высказался о приезде президента России Владимира Путина в Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, не боятся ли в кабмине беспорядков в Казахстане в связи с приездом президента России Владимира Путина.

"Нет, не опасаюсь. Почему вы считаете, что они должны быть? Это лидер государства, с которым нас связывают отношения добрососедства, в том числе торгово-экономические, то, что меня больше всего на сегодня интересует.

У нас товарооборот с Россией - 27 млрд. Крупнейший торговый партнер на сегодня. Если в прошлом году экспорт составлял 9 млрд, то в этом году, наоборот, мы растем по экспорту. Мы достаточно хорошо идем в этом плане", - сказал Серик Жумангарин.

На форуме XIX форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, в котором примет участие российский президент, по словам Жумангарина, обсуждаются проблемы, которые, прежде всего, есть у жителей наших стран и бизнеса.

"На данном форуме большой вопрос посвящен сельскому хозяйству. Это цифровизация сельского хозяйства, молодежь в сельском хозяйстве. Поэтому какая здесь может быть политика?

Здесь чисто экономические и торговые отношения, которые мы будем обсуждать. Приедут эксперты, руководители регионов, будут подписаны межрегиональные соглашения. Прежде всего торгово-экономические. Я считаю, что это на пользу двум странам. И потом: сначала экономика, потом - политика", - заявил он.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что на этой неделе глава РФ посетит Казахстан. Позже эту информацию подтвердили в Акорде.

В пресс-службе президента Казахстана рассказали, что президент России прилетит по приглашению Токаева. В рамках визита запланированы переговоров лидеров двух стран.

Кроме того, главы государств в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.

В последний раз Путин посещал Астану в октябре прошлого года - глава РФ принимал участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Центральная Азия - Россия".

При этом Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин виделись в начале прошлого месяца в России, на церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан по магистральному газопроводу "Средняя Азия - Центр". На торжественном мероприятии также присутствовал глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2044480-snachala-ekonomika-potom-politika-zhumangarin-o-priezde-putina-v-kazahstan/

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