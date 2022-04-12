На каком этапе находится проект латиницы в Казахстане, рассказали в правительстве

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Вице-премьера Ералы Тугжанова и министра образования Асхата Аймагамбетова спросили о том, на каком этапе сейчас находится проект внедрения латиницы в Казахстане.

Ответы спикеров приводит издание Sputnik Казахстан.

Заместитель премьер-министра Тугжанов заявил, что вопросы языковой политики были переданы от Министерства культуры и спорта Министерству образования и науки, где вопрос латиницы сейчас "детально прорабатывается".

"Передано в МОН. Почему? Потому что, я думаю, необходимо глубокое изучение. Сегодня идет подготовка – вопрос непростой, нужна детальная подготовка. У многих стран переход на латиницу – это десятилетия. Это опыт Узбекистана, например, в Центральной Азии", – заявил он.

Глава МОН РК добавил, что больше никаких изменений вносить в латинский алфавит не планируется.

"По латинице исследования проводятся, и этим должны заниматься ученые. В том числе наши вузы. У нас есть институт имени Байтурсынова – они эти исследования проводят, и как только они будут завершены, мы проинформируем общество, будем обсуждать и принимать решения.

(…) Работа по исследованию именно в части латиницы, латинской графики проводится", – пояснил Аймагамбетов.

Напомним, что в конце 2021 года сообщалось об утверждении окончательного варианта латиницы в 2022 году – в этом же году планировалось довести число "участников письменной коммуникации", использующих латиницу, до 20%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1964666-na-kakom-etape-nahoditsya-proekt-latinitsy-v-kazahstane-rasskazali-v-pravitelstve/