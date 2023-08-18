Токаев обсудил перевод казахского языка на латиницу

Касым-Жомарт Токаев и Аскар Джумадильдаев. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вице-президента Национальной академии наук Аскара Джумадильдаева, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Аскар Джумадильдаев рассказал президенту о деятельности Национальной академии наук в течение последних трех месяцев и поделился своими предложениями по развитию отечественной науки.

Кроме того, академик высказал свое мнение по поводу перевода казахского языка на латинскую графику.

Глава государства отметил, что все высказанные ученым предложения будут рассмотрены, и соответствующие поручения будут даны правительству.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, научно-академическое сообщество должно способствовать появлению в стране фундаментальных научных центров естественно-научного, инженерно-технологического направления, совершенствованию исследовательской работы, предоставлять научно обоснованные рекомендации относительно социально-экономического развития страны.

Глава государства, отметив высокий авторитет академика Аскара Джумадильдаева в обществе, пожелал ему успехов на ответственном посту в Национальной академии наук.

Переход казахского языка на латиницу

Работы по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику начались еще в 2017 году по инициативе Нурсултана Назарбаева. Достичь этой цели планировалось к 2025 году. Однако позже крайний срок перехода на новый алфавит перенесли на 2031 год.

Касым-Жомарт Токаев в конце 2019 года, говоря о переходе на латиницу, отмечал, что в этом вопросе нельзя допускать спешки, а предложенные ранее варианты назвал несовершенными.

Год назад в правительстве рассказали, на каком этапе находится проект по переходу на латиницу.

В июне 2022 года глава государства на первом заседании Национального курултая предложил не торопиться с внедрением латиницы. Он подчеркнул, что Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа. Токаев считает, что необходимо провести всесторонний, глубокий анализ этого вопроса и принять радикальное решение.

В апреле этого года президент призвал не торопиться с вопросом перехода на латинскую графику, а тщательно в нем разобраться, чтобы не допускать ошибок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2033092-perevod-kazahskogo-na-latinitsu-obsudil-tokaev-s-vitse-prezidentom-natsionalnoy-akademii-nauk/