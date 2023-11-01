Казахстанцам важно учить французский, заявил Токаев

Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что казахстанцам важно узнавать культуру Франции и учить французский язык, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я хотел бы поблагодарить вас за очень продуктивную дискуссию тет-а-тет. Казахстан твердо выступает и остается приверженным своим обязательствам по продолжению сотрудничества с Францией. Мы верим в наше стратегическое партнерство.

После наших дискуссий мы определили несколько приоритетных областей для будущего взаимодействия, включая энергетику, сырье, возобновляемые источники энергии, транзит и логистику, сельское хозяйство, здравоохранение, цифровизацию и образование.

Также я бы хотел подчеркнуть важность культурных связей, сотрудничества в гуманитарной сфере.

Мы поговорили о важности и необходимости продвижения французской культуры, французского языка в Казахстане. С нашей стороны мы будем прилагать все усилия, чтобы работать вместе в этой важной сфере. Я думаю, для народа Казахстана важно узнавать больше о народе Франции, о вашей богатой культуре, и учить французский, конечно же", – заявил Токаев.

Президент добавил, что Казахстан надеется на будущее развитие стратегического партнерства с Францией.

В ответ Эмманюэль Макрон заявил, что в этом году отмечается 15-летие подписания соглашения о стратегическом партнерстве между двумя странами.

"И Франция готова стать ключевым партнером Казахстана. Вы подчеркнули насколько важна интенсивность наших отношений. Франция является пятым партнером по уровню инвестиций, но есть в этом очень положительная динамика. В последнее время. И мы видим сейчас, какая представительская делегация собралась, которая будет участвовать в деловом форуме – 60 представителей компаний приехали со мной. (…)

Мы видим вашу приверженность к логистическому коридору. Полномасштабная война в Украине бросила большой вызов логистическим цепочкам поставок, и я приветствую в этом отношении вашу решимость, ваше желание развивать, продвигать срединный транскаспийский коридор. Это соответствует также нашим намерениям, и мы надеемся, что эта инициатива найдет поддержку в регионе", – заявил в ответ Макрон.

Глава Франции добавил, что надеется на возвращение изучения французского языка в казахстанские школы. Также он сообщил, что в 2024 году в Казахстане появится казахско-французский университет.

Отметим, что о появлении в Казахстане нового университете сегодня также сообщал глава казахстанского Миннауки и высшего образования.

Визит Макрона в Казахстан

Напомним, сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом по приглашению Касым-Жомарта Токаева.

В аэропорту Астаны французского лидера встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

Позже состоялась официальная церемония встречи в Акорде. Касым-Жомарт Токаев встретил президента Франции Эмманюэля Макрона в главном зале, где и прошла торжественная церемония – главы стран пожали друг другу руки, познакомились с министрами Казахстана и Франции, а также заслушали государственные гимны стран.

После этого президенты удалились на переговоры.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Франция является нашим ключевым и надежным партнером в Европейском Союзе, и назвал этот визит историческим.

Также в Сети появились кадры с кортежем президента Франции в Астане. Все машины для французской делегации – марки Mercedes.