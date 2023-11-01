Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанцам важно учить французский, заявил Токаев

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон
Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что казахстанцам важно узнавать культуру Франции и учить французский язык, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я хотел бы поблагодарить вас за очень продуктивную дискуссию тет-а-тет. Казахстан твердо выступает и остается приверженным своим обязательствам по продолжению сотрудничества с Францией. Мы верим в наше стратегическое партнерство.

После наших дискуссий мы определили несколько приоритетных областей для будущего взаимодействия, включая энергетику, сырье, возобновляемые источники энергии, транзит и логистику, сельское хозяйство, здравоохранение, цифровизацию и образование.

Также я бы хотел подчеркнуть важность культурных связей, сотрудничества в гуманитарной сфере.

Мы поговорили о важности и необходимости продвижения французской культуры, французского языка в Казахстане. С нашей стороны мы будем прилагать все усилия, чтобы работать вместе в этой важной сфере. Я думаю, для народа Казахстана важно узнавать больше о народе Франции, о вашей богатой культуре, и учить французский, конечно же", – заявил Токаев.

Президент добавил, что Казахстан надеется на будущее развитие стратегического партнерства с Францией.

В ответ Эмманюэль Макрон заявил, что в этом году отмечается 15-летие подписания соглашения о стратегическом партнерстве между двумя странами.

"И Франция готова стать ключевым партнером Казахстана. Вы подчеркнули насколько важна интенсивность наших отношений. Франция является пятым партнером по уровню инвестиций, но есть в этом очень положительная динамика. В последнее время. И мы видим сейчас, какая представительская делегация собралась, которая будет участвовать в деловом форуме – 60 представителей компаний приехали со мной. (…)

Мы видим вашу приверженность к логистическому коридору. Полномасштабная война в Украине бросила большой вызов логистическим цепочкам поставок, и я приветствую в этом отношении вашу решимость, ваше желание развивать, продвигать срединный транскаспийский коридор. Это соответствует также нашим намерениям, и мы надеемся, что эта инициатива найдет поддержку в регионе", – заявил в ответ Макрон.

Глава Франции добавил, что надеется на возвращение изучения французского языка в казахстанские школы. Также он сообщил, что в 2024 году в Казахстане появится казахско-французский университет.

Отметим, что о появлении в Казахстане нового университете сегодня также сообщал глава казахстанского Миннауки и высшего образования.

Визит Макрона в Казахстан

Напомним, сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом по приглашению Касым-Жомарта Токаева.

В аэропорту Астаны французского лидера встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

Позже состоялась официальная церемония встречи в Акорде. Касым-Жомарт Токаев встретил президента Франции Эмманюэля Макрона в главном зале, где и прошла торжественная церемония – главы стран пожали друг другу руки, познакомились с министрами Казахстана и Франции, а также заслушали государственные гимны стран.

После этого президенты удалились на переговоры.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Франция является нашим ключевым и надежным партнером в Европейском Союзе, и назвал этот визит историческим.

Также в Сети появились кадры с кортежем президента Франции в Астане. Все машины для французской делегации – марки Mercedes.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2043551-kazahstantsam-vazhno-uchit-frantsuzskiy-zayavil-tokaev/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.