Путин прибыл в Китай (видео)

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом. Он выступит на открытии форума "Один пояс, один путь" и встретится с Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

Как сообщает агентство, самолет российского президента приземлился в международном аэропорту Пекина "Шоуду".

Владимир Путин начнет свой двухдневный визит с беседы с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. Затем ожидаются другие встречи, в том числе с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином.

Позже состоится церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главами делегаций, участвующих в форуме "Один пояс, один путь", фотографирование и торжественный прием.

По информации агентства, Путин планирует провести переговоры с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Отмечается, что президент РФ приглашен на форум "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя. Путин выступит на открытии форума 18 октября сразу после председателя КНР Си Цзиньпина.

Кроме того, встреча лидеров Китая и России тоже запланирована на завтра.

"На повестке будут вопросы двусторонних отношений и формирования более справедливого многополярного миропорядка, переговоры политиков пройдут в два этапа – в расширенном составе и в узком. В Кремле не исключают, что Путин и Си Цзиньпин могут пообщаться и тет-а-тет за рамками переговоров", – говорится в публикации.

Напомним, вчера сообщалось, что 17 и 18 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Китайскую Народную Республику. Он также примет участие в форуме "Один пояс, один путь".

Вчера вечером глава государства прилетел в Китай. В аэропорту Пекина президента встретили министр промышленности и информации КНР Цзинь Чжуанлун и другие официальные лица. У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.

В ходе двухдневного официального визита президент проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Также Акорда сообщала, что Токаев примет участие в торжественной церемонии открытия бюста Абу Насра Аль-Фараби на территории Пекинского университета языка и культуры.