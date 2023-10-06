Послы 14 стран вручили Токаеву верительные грамоты (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов Швейцарии, Литвы, Чехии и ряда других государств, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства принял верительные грамоты послов ряда государств, сообщается в официальном Telegram-канале его пресс-службы.

В резиденции "Акорда" состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами четырнадцати государств.

Обращаясь к дипломатам, глава государства подчеркнул, что Казахстан выступает за построение справедливого миропорядка на основе целей и принципов Устава ООН.

"Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику, направленную на обеспечения безопасности и устойчивого развития страны. Мы заинтересованы в расширении и укреплении взаимовыгодных, дружественных отношений с вашими государствами", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что Казахстан обладает хорошими перспективами экономического развития и готов приложить все усилия, чтобы стать весомой частью мировой экономики.

"Наша экономика – самая крупная в Центральной Азии, но мы не останавливаемся на этом. Мы хотим идти вперед и сделать нашу экономику еще более устойчивой и крепкой", – заверил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение церемонии президент поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и пожелал им успехов в деле дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества. Лидер Казахстана передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств.

Верительные грамоты вручили: