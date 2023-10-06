Послы 14 стран вручили Токаеву верительные грамоты (фото)
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов Швейцарии, Литвы, Чехии и ряда других государств, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства принял верительные грамоты послов ряда государств, сообщается в официальном Telegram-канале его пресс-службы.
В резиденции "Акорда" состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами четырнадцати государств.
Обращаясь к дипломатам, глава государства подчеркнул, что Казахстан выступает за построение справедливого миропорядка на основе целей и принципов Устава ООН.
"Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику, направленную на обеспечения безопасности и устойчивого развития страны. Мы заинтересованы в расширении и укреплении взаимовыгодных, дружественных отношений с вашими государствами", – сказал президент.
Касым-Жомарт Токаев также отметил, что Казахстан обладает хорошими перспективами экономического развития и готов приложить все усилия, чтобы стать весомой частью мировой экономики.
"Наша экономика – самая крупная в Центральной Азии, но мы не останавливаемся на этом. Мы хотим идти вперед и сделать нашу экономику еще более устойчивой и крепкой", – заверил Касым-Жомарт Токаев.
В завершение церемонии президент поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и пожелал им успехов в деле дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества. Лидер Казахстана передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств.
Верительные грамоты вручили:
- посол Швейцарской Конфедерации Салман Бал;
- посол Литовской Республики Эгидиюс Навикас;
- посол Чешской Республики Павол Шепеляк;
- посол Республики Индия Нагендра Прасад;
- посол Иорданского Хашимитского Королевства Хамза Махмуд Юсеф Аль-Омари;
- посол Королевства Нидерландов Николаас Якоб Схермерс;
- Апостольский нунций Святого Престола Джордж Панамтундил;
- посол Республики Словения Дарья Бавдаж Курет;
- посол Республики Уганда Мозес Каваалууко Кизиге;
- посол Республики Гана Лесли Ача Опоку-Уаре;
- посол Восточной Республики Уругвай Даниель Рубен Кастильос Гомес;
- посол Федеративной Демократической Республики Эфиопия Адем Мохаммед Махмуд;
- посол Королевства Дания Якоб Хеннингсен;
- посол Федеративной Демократической Республики Непал Милан Радж Туладхар.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2039906-tokaev-prinyal-veritelnye-gramoty-poslov-ryada-stran/