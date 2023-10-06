Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Послы 14 стран вручили Токаеву верительные грамоты (фото)

Опубликовано:

Токаев на встрече с послами
Токаев на встрече с послами. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов Швейцарии, Литвы, Чехии и ряда других государств, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства принял верительные грамоты послов ряда государств, сообщается в официальном Telegram-канале его пресс-службы.

В резиденции "Акорда" состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами четырнадцати государств.

Обращаясь к дипломатам, глава государства подчеркнул, что Казахстан выступает за построение справедливого миропорядка на основе целей и принципов Устава ООН.

"Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику, направленную на обеспечения безопасности и устойчивого развития страны. Мы заинтересованы в расширении и укреплении взаимовыгодных, дружественных отношений с вашими государствами", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что Казахстан обладает хорошими перспективами экономического развития и готов приложить все усилия, чтобы стать весомой частью мировой экономики.

"Наша экономика – самая крупная в Центральной Азии, но мы не останавливаемся на этом. Мы хотим идти вперед и сделать нашу экономику еще более устойчивой и крепкой", – заверил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение церемонии президент поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и пожелал им успехов в деле дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества. Лидер Казахстана передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств.

Верительные грамоты вручили:

  1. посол Швейцарской Конфедерации Салман Бал;
  2. посол Литовской Республики Эгидиюс Навикас;
  3. посол Чешской Республики Павол Шепеляк;
  4. посол Республики Индия Нагендра Прасад;
  5. посол Иорданского Хашимитского Королевства Хамза Махмуд Юсеф Аль-Омари;
  6. посол Королевства Нидерландов Николаас Якоб Схермерс;
  7. Апостольский нунций Святого Престола Джордж Панамтундил;
  8. посол Республики Словения Дарья Бавдаж Курет;
  9. посол Республики Уганда Мозес Каваалууко Кизиге;
  10. посол Республики Гана Лесли Ача Опоку-Уаре;
  11. посол Восточной Республики Уругвай Даниель Рубен Кастильос Гомес;
  12. посол Федеративной Демократической Республики Эфиопия Адем Мохаммед Махмуд;
  13. посол Королевства Дания Якоб Хеннингсен;
  14. посол Федеративной Демократической Республики Непал Милан Радж Туладхар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2039906-tokaev-prinyal-veritelnye-gramoty-poslov-ryada-stran/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.