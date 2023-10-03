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30 лет независимости Казахстана

Токаев созвонился с президентом Республики Того

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Фор Гнассинбе
Фор Гнассинбе. Фото: Inga Kjer / Photothek via Getty Images

Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с главой Республики Того Фором Гнассингбе. Лидеры подтвердили обоюдный настрой на укрепление двусторонних связей, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Республики Того Фором Гнассингбе, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

Глава нашего государства отметил, что с удовлетворением наблюдает за политическими и экономическими преобразованиями в Африке, и подчеркнул приверженность Казахстана расширению связей со странами континента.

В следующем году исполняется 10 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Того, в этой связи лидеры подтвердили обоюдный настрой на укрепление двусторонних связей.

Президенты в ходе беседы обсудили перспективы углубления сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и сельскохозяйственной сферах, а также вопросы взаимодействия в рамках международных организаций.

На сайте Британской энциклопедии говорится, Фор Гнассинбе является президентом Того с 2005 года.

Сама страна расположена в западной части Африки. На западе граничит с Ганой, Бенином – на востоке, на севере – с Буркина-Фасо. На юге Того омывается Гвинейским заливом. Крупнейший город, а также порт – столица Ломе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2039367-tokaev-sozvonilsya-s-prezidentom-respubliki-togo/

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