Токаев созвонился с президентом Республики Того
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Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с главой Республики Того Фором Гнассингбе. Лидеры подтвердили обоюдный настрой на укрепление двусторонних связей, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Республики Того Фором Гнассингбе, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.
Глава нашего государства отметил, что с удовлетворением наблюдает за политическими и экономическими преобразованиями в Африке, и подчеркнул приверженность Казахстана расширению связей со странами континента.
В следующем году исполняется 10 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Того, в этой связи лидеры подтвердили обоюдный настрой на укрепление двусторонних связей.
Президенты в ходе беседы обсудили перспективы углубления сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и сельскохозяйственной сферах, а также вопросы взаимодействия в рамках международных организаций.
На сайте Британской энциклопедии говорится, Фор Гнассинбе является президентом Того с 2005 года.
Сама страна расположена в западной части Африки. На западе граничит с Ганой, Бенином – на востоке, на севере – с Буркина-Фасо. На юге Того омывается Гвинейским заливом. Крупнейший город, а также порт – столица Ломе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2039367-tokaev-sozvonilsya-s-prezidentom-respubliki-togo/