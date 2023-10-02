Токаев поговорил с Эрдоганом по телефону

Сегодня состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы лидеры подтвердили приверженность дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства между двумя странами, основанному на взаимной поддержке и доверии, говорится на сайте.

Главы государств обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также рассмотрели актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Президенты Казахстана и Турции обменялись мнениями о ходе подготовки к X саммиту Организации тюркских государств, который пройдет в ноябре текущего года в Астане. По мнению Касым-Жомарта Токаева, проведение данной встречи станет важным шагом на пути развития отношений между тюркскими странами.

На официальном сайте МНЭ РК говорится, что основной целью Организации тюркских государств является укрепление мира и стабильности, расширение вопросов сотрудничества и взаимоотношений, а также развитие потенциала государств-членов организации. Более того, учитывая богатую историю тюркоязычных стран, организация выступает в качестве моста между государствами-членами в углублении международного сотрудничества в регионе.

В данный момент организация состоит из 5 государств-членов и 2 государств-наблюдателей.

Государства-члены ОТГ: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан.

Государства-наблюдатели при ОТГ: Венгрия, Туркменистан.