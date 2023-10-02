Токаев поговорил с Эрдоганом по телефону
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Сегодня состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В ходе беседы лидеры подтвердили приверженность дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства между двумя странами, основанному на взаимной поддержке и доверии, говорится на сайте.
Главы государств обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также рассмотрели актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Президенты Казахстана и Турции обменялись мнениями о ходе подготовки к X саммиту Организации тюркских государств, который пройдет в ноябре текущего года в Астане. По мнению Касым-Жомарта Токаева, проведение данной встречи станет важным шагом на пути развития отношений между тюркскими странами.
На официальном сайте МНЭ РК говорится, что основной целью Организации тюркских государств является укрепление мира и стабильности, расширение вопросов сотрудничества и взаимоотношений, а также развитие потенциала государств-членов организации. Более того, учитывая богатую историю тюркоязычных стран, организация выступает в качестве моста между государствами-членами в углублении международного сотрудничества в регионе.
В данный момент организация состоит из 5 государств-членов и 2 государств-наблюдателей.
Государства-члены ОТГ: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан.
Государства-наблюдатели при ОТГ: Венгрия, Туркменистан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2039174-tokaev-pogovoril-s-erdoganom-po-telefonu/