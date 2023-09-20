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Посол Казахстана в Азербайджане высказался о ситуации в Нагорном Карабахе

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Флаг Азербайджана развевается на фоне зданий и деревьев
Иллюстративное фото: Thomas Eisenhuth / Getty Images

Посол Алим Байель подчеркнул, что Казахстан подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности братского Азербайджана, сообщается на официальной странице посольства в Facebook.

"Казахстан еще раз подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности братского Азербайджана. Приветствуем инициативу азербайджанской стороны по проведению встречи с представителями армянского населения Карабаха", – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Также посол выразил надежду на скорейшее урегулирование сложившейся ситуации путем мирного диалога в рамках признанных международным сообществом границ Азербайджанской Республики.

"Уверены, что воцарение на Южном Кавказе атмосферы мира и взаимовыгодного сотрудничества, разблокировка всех коммуникаций соответствует интересам всех стран региона", – добавил он.

Напомним, что Алим Байель был назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Азербайджанской Республике в середине апреля этого года.

Ранее представители МИД РК также высказывали свою позицию в связи с событиями вокруг Нагорного Карабаха.

В заявлении говорилось, что Казахстан в очередной раз подтверждает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно-признанных границ.

Последние события в Нагорном Карабахе

Вчера Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. При этом в ведомстве отметили, что собираются вывести из строя только легитимные военные цели. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадают.

МИД Армении в ответ опубликовало заявление, в котором осудило действия азербайджанской стороны.

Тем временем представители МИД Азербайджана заявили, что единственный путь к миру и стабильности в регионе – безусловный и полный вывод армянских вооруженных сил из Гарабагского района Азербайджана.

Однако в Минобороны Армении ответили, что это заявление ложное, и у республики нет армии в Нагорном Карабахе.

Позже у здания правительства в Ереване собрались протестующие. Они потребовали от властей Армении признать независимость Нагорного Карабаха, а также отставки премьера. Полиция применила светошумовые гранаты.

Уже сегодня мы писали о том, представители непризнанной власти в Нагорном Карабахе предложили Азербайджану начать переговоры, на что официальный Баку согласился, но выдвинул условие.

"Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься", – заявили представители азербайджанской стороны.

В итоге к обеду представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о достижении договоренности с Баку о прекращении огня. Это подтвердили и в Минобороны Азербайджана.

"При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года", – говорилось в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2037448-posol-kazahstana-v-azerbaydzhane-vyskazalsya-o-situatsii-v-nagornom-karabahe/

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