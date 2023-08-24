Токаев: Изменение климата имеет далеко идущие негативные последствия в мировом масштабе

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Касым-Жомарт Токаев на заседании глав государств БРИКС+ в ЮАР высказался об изменении климата в мире, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

"Мы все признаем, что изменение климата имеет далеко идущие негативные последствия в мировом масштабе. За последние несколько лет в странах Глобального Юга и Центральной Азии участились случаи сильных засух и других стихийных бедствий.

В связи с этим Казахстан предложил объявить 2024 год Годом экологии в ШОС и выразил готовность возглавить усилия по решению этой актуальной проблемы.

План действий ШОС по проведению Года экологии – это своевременная инициатива, которая, я надеюсь, найдет отклик в странах БРИКС", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, на этом фоне особое значение в глобальной повестке дня приобретает продовольственная безопасность.

"Сегодня три из четырех крупнейших мировых производителей продовольствия являются членами БРИКС, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового.

Необходимо принять адекватные меры по снижению продовольственного дисбаланса в наших странах. Мы должны деполитизировать глобальные поставки продовольствия и удобрений и исключить их из-под воздействия любых санкций и ограничений", – заявил глава Казахстана.

Напомним, в мае глава государства, выступая на первом саммите "Центральная Азия – Китай", заявил, что Центральная Азия – один из регионов, наиболее подверженных риску нехватки пресной воды.

В июне президент Казахстана также говорил, что если температура в ЦА повысится на 2-2,5 градуса, то это может привести к опустыниванию и обезвоживанию нашей местной окружающей среды.

На официальном сайте ООН говорится, что последствиями изменения климата являются непредсказуемость погодных условий, которая ставит под угрозу производство продовольствия, повышение уровня моря, увеличивающее риск природных катастроф.

Эти факторы также имеют глобальный характер и беспрецедентные масштабы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2033843-tokaev-izmenenie-klimata-imeet-daleko-iduschie-negativnye-posledstviya-v-mirovom-masshtabe/