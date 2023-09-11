Токаев на встрече с главой МИД Турции заявил, что одну из улиц Астаны назовут Анадолы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Глава государства поздравил Хакана Фидана с назначением на пост министра иностранных дел Турции и выразил уверенность, что он внесет значительный вклад в дальнейшее развитие казахско-турецких отношений.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этом году отмечается важная историческая дата – 100-летие провозглашения Турецкой Республики.

"За столетие страна добилась огромных успехов в политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Активно и настойчиво участвуя в решении региональных и глобальных проблем, страна стала авторитетным государством на международной арене. В честь векового юбилея Турции я поручил присвоить одной из улиц Астаны название "Анадолы", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Подчеркнув, что Турция является важнейшим стратегическим партнером Казахстана, президент также напомнил, что в ходе встреч на высшем уровне между лидерами двух стран достигнуты договоренности по широкому кругу вопросов.

"Отношения наших братских стран вышли на уровень расширенного стратегического партнерства. Турция является одним из четырех ведущих торговых партнеров Казахстана. В прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 54 процента, достигнув 6,3 млрд долларов. Мы договорились довести этот показатель до 10 миллиардов в ближайшее время.

Между двумя странами динамично развивается инвестиционное сотрудничество. Турция входит в число 10 крупнейших инвесторов Казахстана. Сейчас ведутся работы по 36 проектам на общую сумму более 2,8 млрд долларов. Считаем, что сотрудничество между двумя странами имеет большие перспективы", – отметил президент.

Хакан Фидан. Фото: t.me/aqorda_resmi

В свою очередь Хакан Фидан передал главе нашего государства приветствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

Министр отметил, что турецкая сторона намерена приложить все усилия для продвижения сотрудничества двух стран, а также вывести на новый уровень взаимодействие в рамках региональных и международных структур.

Как сообщил Хакан Фидан, турецкий лидер планирует в ходе предстоящего в ноябре этого года визита, приуроченного к саммиту Организации тюркских государств, всесторонне обсудить перспективы укрепления стратегического партнерства двух государств.

Напомним, сегодня министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу сообщил, что в начале ноября в рамках саммита Организации тюркских государств запланирован визит президента Турции в Казахстан.

Также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал, какие вопросы они обсудили сегодня на встрече с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу.

"Сегодня мы, конечно, обсудили шаги, которые нужно предпринять в борьбе с нашим общим врагом – террористической организацией ФЕТО. Мы хорошо знакомы с этой подлой организацией, знаем, что они делали в Турции для захвата государства, какие методы использовали, кому являются подрядчиками", – заявил он.