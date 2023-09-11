Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"От ситуации в Афганистане до войны в Украине": что обсуждали главы МИД Турции и Казахстана

Опубликовано:

Флаги Казахстана и Турции
Флаги Казахстана и Турции. Фото: Oleksii Liskonih/Getty Images

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в Астане сегодня рассказал, какие вопросы они обсудили на встрече с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу, передает корреспондент NUR.KZ.

Отмечается, что Хакан Фидан впервые приехал в Астану с официальным визитом.

"От ситуации в Афганистане до войны в Украине – Турции и Казахстану предстоит обсудить множество вопросов. Конечно, в этот период быстроменяющейся геополитической динамики важность турецко-казахстанского сотрудничества возрастает с каждым днем. (...)

Сегодня мы, конечно, обсудили шаги, которые нужно предпринять в борьбе с нашим общим врагом – террористической организацией ФЕТО. Мы хорошо знакомы с этой подлой организацией, знаем, что они делали в Турции для захвата государства, какие методы использовали, кому являются подрядчиками", – заявил он.

По словам турецкого министра, в 2022 году товарооборот между двумя странами увеличился примерно на 60% по сравнению с предыдущим годом, и этот показатель продолжает расти.

"Поставленная нашими президентами цель довести его до 10 млрд долларов уже не является далекой. Мы являемся крупнейшим инвестором Казахстана, с общим объемом около 5 млрд долларов. Мы хотим видеть больше казахстанских предпринимателей в нашей стране. (…)

Мы рады отметить, что наши взгляды по актуальным вопросам совпадают. Мы внимательно следим за реформами, проводимыми под руководством господина Токаева. Мы всегда на стороне Казахстана как в этом, так и в других вопросах", – подчеркнул глава МИД Турции.

Отметим, что сегодня министр иностранных дел Казахстана сообщил, что на 3 ноября запланирован визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан.

При этом глава МИД РК подчеркнул, что Турция – это четвертый по величине торговый партнер Казахстана.

В прошлом году, по его словам, товарооборот достиг 6,3 млрд долларов. А за семь месяцев текущего года этот показатель составил 3,6 млрд долларов.

Также отметим, что согласно информации с официального сайта посольства Казахстана в Турции, 16 декабря 1991 году Турция самой первой признала независимость Казахстана.

2 марта 1992 года были установлены дипломатические отношения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2036125-ot-situatsii-v-afganistane-do-voyny-v-ukraine-chto-obsuzhdali-glavy-mid-turtsii-i-kazahstana/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.