"От ситуации в Афганистане до войны в Украине": что обсуждали главы МИД Турции и Казахстана

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в Астане сегодня рассказал, какие вопросы они обсудили на встрече с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу, передает корреспондент NUR.KZ.

Отмечается, что Хакан Фидан впервые приехал в Астану с официальным визитом.

"От ситуации в Афганистане до войны в Украине – Турции и Казахстану предстоит обсудить множество вопросов. Конечно, в этот период быстроменяющейся геополитической динамики важность турецко-казахстанского сотрудничества возрастает с каждым днем. (...)

Сегодня мы, конечно, обсудили шаги, которые нужно предпринять в борьбе с нашим общим врагом – террористической организацией ФЕТО. Мы хорошо знакомы с этой подлой организацией, знаем, что они делали в Турции для захвата государства, какие методы использовали, кому являются подрядчиками", – заявил он.

По словам турецкого министра, в 2022 году товарооборот между двумя странами увеличился примерно на 60% по сравнению с предыдущим годом, и этот показатель продолжает расти.

"Поставленная нашими президентами цель довести его до 10 млрд долларов уже не является далекой. Мы являемся крупнейшим инвестором Казахстана, с общим объемом около 5 млрд долларов. Мы хотим видеть больше казахстанских предпринимателей в нашей стране. (…)

Мы рады отметить, что наши взгляды по актуальным вопросам совпадают. Мы внимательно следим за реформами, проводимыми под руководством господина Токаева. Мы всегда на стороне Казахстана как в этом, так и в других вопросах", – подчеркнул глава МИД Турции.

Отметим, что сегодня министр иностранных дел Казахстана сообщил, что на 3 ноября запланирован визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан.

При этом глава МИД РК подчеркнул, что Турция – это четвертый по величине торговый партнер Казахстана.

В прошлом году, по его словам, товарооборот достиг 6,3 млрд долларов. А за семь месяцев текущего года этот показатель составил 3,6 млрд долларов.

Также отметим, что согласно информации с официального сайта посольства Казахстана в Турции, 16 декабря 1991 году Турция самой первой признала независимость Казахстана.

2 марта 1992 года были установлены дипломатические отношения.